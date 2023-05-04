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Омичам рассказали, какие улицы перекроют 9 мая

4 мая 2023, 10:00
Фото: Город55
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В местах проведения праздника будет запрещено парковаться.

В мэрии Омска сообщили, что в связи с подготовкой праздничных мероприятий к 78-й годовщине Победы в ВОВ на ряде улиц и площадей ограничат движение транспорта.

В субботу, 6 мая, с 19:30 до 24:00 часов перекроют следующие улицы:

  • ул. Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь;
  • Банковский переулок на участке от ул. Певцова до Соборной площади;
  • ул. Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до ул. Красина;
  • ул. Тарская на участке от ул. Ленина до ул. Красина.

Также с 20:00 до 24:00 перекроют ул. Красный Путь, Чапаева, Коммунистическая, Интернациональная, Орджоникидзе, Ленина и Герцена, а также площадь Победы.

Фото: Мэрия Омска

В День Победы, 9 мая, с 7 часов утра и до часу дня проезд ограничат на участках ул. Красный Путь, Чапаева, Коммунистическая, Интернациональная, Орджоникидзе, Ленина, Ивана Алексеева, Тарская и Герцена, а также Соборная площадь и Банковский переулок. Кроме того, с 9:30 до 12:00 часов перекроют ул. Маршала Жукова от 10 лет Октября до Лермонтова. И с 13:00 до 23:00 перекроют ул. Партизанскую на участке от ул Спартаковская до «Омской крепости».

Фото: Мэрия Омска

Отметим, что с 10 до 24 часов 6 мая и с 20 часов 8 мая до 16 часов 9 мая в местах проведения праздника будет запрещено парковаться. В ведомстве отметили, что на время празднования водителям нужно следить за временными знаками и сигналами регулировщиков.

Напомним, что в Омске есть интерактивная карта празднования Дня Победы. Ее можно посмотреть на сайте городской администрации.

Омичам рассказали, как пройдет празднование Дня Победы
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#Перекроют проезд#Перекрытие улиц#Дорога#9 мая#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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