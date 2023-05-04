Омичам рассказали, какие улицы перекроют 9 мая

В День Победы, 9 мая, с 7 часов утра и до часу дня проезд ограничат на участках ул. Красный Путь, Чапаева, Коммунистическая, Интернациональная, Орджоникидзе, Ленина, Ивана Алексеева, Тарская и Герцена, а также Соборная площадь и Банковский переулок. Кроме того, с 9:30 до 12:00 часов перекроют ул. Маршала Жукова от 10 лет Октября до Лермонтова. И с 13:00 до 23:00 перекроют ул. Партизанскую на участке от ул Спартаковская до «Омской крепости».