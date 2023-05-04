Омичам рассказали, какие улицы перекроют 9 мая

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В мэрии Омска сообщили, что в связи с подготовкой праздничных мероприятий к 78-й годовщине Победы в ВОВ на ряде улиц и площадей ограничат движение транспорта.
В субботу, 6 мая, с 19:30 до 24:00 часов перекроют следующие улицы:
Также с 20:00 до 24:00 перекроют ул. Красный Путь, Чапаева, Коммунистическая, Интернациональная, Орджоникидзе, Ленина и Герцена, а также площадь Победы.
В День Победы, 9 мая, с 7 часов утра и до часу дня проезд ограничат на участках ул. Красный Путь, Чапаева, Коммунистическая, Интернациональная, Орджоникидзе, Ленина, Ивана Алексеева, Тарская и Герцена, а также Соборная площадь и Банковский переулок. Кроме того, с 9:30 до 12:00 часов перекроют ул. Маршала Жукова от 10 лет Октября до Лермонтова. И с 13:00 до 23:00 перекроют ул. Партизанскую на участке от ул Спартаковская до «Омской крепости».
Отметим, что с 10 до 24 часов 6 мая и с 20 часов 8 мая до 16 часов 9 мая в местах проведения праздника будет запрещено парковаться. В ведомстве отметили, что на время празднования водителям нужно следить за временными знаками и сигналами регулировщиков.
Напомним, что в Омске есть интерактивная карта празднования Дня Победы. Ее можно посмотреть на сайте городской администрации.