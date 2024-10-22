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Дорожные знаки

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Октябрь
Омским автолюбителям предложили альтернативные пути поездок до центра города
Это связано с недавними изменениями в схеме движения транспорта.
22 октября, 13:37
Будьте осторожны. В центре Омска изменили схему движения транспорта
Об изменениях схемы движения в районе Ленинградской площади рассказал мэр города Сергей Шелест.
21 октября, 12:10
В Нефтяниках вводят новые ограничения на парковку: что нужно знать омским водителям
В Омске вводятся новые ограничения на парковку: с 8:00 до 20:00 на проспекте Культуры будет действовать запрет на стоянку автомобилей. Нарушителей будут штрафовать и эвакуировать.
9 октября, 12:18
Обновили асфальт. Хоценко рассказал про ремонт трассы в Омской области
Впереди следующий этап с укреплением обочин и установкой дорожных знаков.
2 октября, 06:15
Сентябрь
Разрешили поворот налево. Омичам рассказали об изменениях для автомобилистов в центре
30 сентября, 06:33
В Омске из-за ремонта ж/д переезда перекроют участок проезжей части
В городской администрации омичей предупредили, что из-за ремонта ж/д переезда перекроют участок улицы 3-я Транспортная, работы будут проводиться в два этапа.
10 сентября, 11:54
Август
Раньше сроков. Мэрия Омска решила запустить перекресток на Бульваре архитекторов
30 августа, 13:54
Обновили асфальт и ливневки. В Омске готовы открыть перекресток бульвара Архитекторов
30 августа, 05:50
«Парадоксы улиц». Омичей удивило расположение дорожных знаков у школ
21 августа, 09:26
Необычные знаки, интернет-клевета и история спасения. Омск в воскрессенье
Итоги дня по версии Города55.
4 августа, 14:00
«Мотивация». В одной из деревень Омской области появился необычный дорожный знак
Жители Верхнего Карбуша прививают водителям мотивацию ехать тише: на одной из улиц деревни появился дорожный знак с «угрожающим» содержанием.
4 августа, 12:33
Июль
В Октябрьском округе Омска заработала отдельная полоса для общественного транспорта
О запуске полосы для общественного транспорта рассказал мэр города Сергей Шелест, «выделенка» появилась на участке улицы Богдана Хмельницкого.
31 июля, 12:00
Парковки и дороги в центре Омска перекроют на пару часов из-за крестного хода
Временные ограничения коснутся дорог и площадей рядом со Свято-Успенским кафедральным собором.
26 июля, 05:56
Июнь
Для разгрузки участка. На Левом берегу Омска изменили режим работы двух светофоров
Об изменениях в работе светофоров рассказал мэр города Сергей Шелест, корректировки внесены для улучшения пропускной способности перекрестков на улице Волгоградской.
10 июня, 09:18
Май
Готовность 98%. В Омске снова изменили схему движения на Ленинградском мосту
23 мая, 05:17
В первый день лета в Омске перекроют ряд улиц и площадей. Публикуем список
1 июня на некоторых улицах и площадях будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением спортивно-семейного мероприятия «Зеленый марафон». Движение перекроют с 9 часов утра до 2 часов дня.
23 мая, 04:49
Апрель
В Омской области отремонтируют дороги. Рассказываем, где появится новый асфальт
30 апреля, 04:43
Виталий Хоценко объявил о начале дорожных работ на трассе Омск — Русская Поляна
16 апреля, 07:46
Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня
5 апреля, 14:29
Декабрь 2023
Хоценко провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Комиссия обсудила реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе, а также содержание дорог зимой.
20 декабря 2023, 08:37

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