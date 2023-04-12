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В Марьяновском районе Омской области отменили карантин по бешенству

12 апреля 2023, 08:52
Фото: 1MI
Очаг заражения нашли в деревне Березовка в середине февраля
Ограничения действовали в течение двух месяцев.

В Марьяновском районе Омской области отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ, подписанный исполняющим обязанности губернатора Валерием Бойко, опубликовали сегодня, 12 апреля, на официальном портале правовой информации.

«Отменить с 9 апреля 2023 года ограничительные мероприятия, установленные указом губернатора Омской области от 9 февраля 2023 года „Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Марьяновского муниципального района Омской области“», — говорится в документе.

Напомним, очаг заражения в Марьяновском районе нашли в деревне Березовка в середине февраля. На период действия карантина на этой территории запрещалось лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз, вывоз и перемещение животных.

В Марьяновском районе Омской области ввели карантин из-за бешенства
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#Евгений Игишев#Карантин#Бешенство#Марьяновский район#Указ#Животные#Омская область
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