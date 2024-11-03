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Марьяновский район

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2024
«Главное — нашли тебя». Омские инспекторы ДПС вернули бабушке потерявшегося внука
3 ноября, 07:55
Получила смертельные травмы: 59-летнюю омичку на ж/д станции сбил грузовой поезд
Женщина переходила через железнодорожные пути в момент, когда к ней приблизился поезд. Это произошло утром 1 ноября.
1 ноября, 07:44
Отбилась от злодея и спаслась. В Омской области мужчина напал с ножом на водителя
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Его собираются заключить под стражу. Сейчас в следственном комитете проводят расследование.
29 октября, 04:29
В Омской области назначили нового прокурора Нововаршавского района
17 октября, 05:10
Выделено 12 млн. В Омске пострадавшие от наводнения получили первые компенсации
24 апреля, 06:36
Еще один на этой неделе. В Омской области загорелся женский монастырь
22 февраля, 02:50
Считают ущерб. Прокуратура Омской области проверит, почему в Марьяновке сгорел храм
Храм строили на протяжении 11 лет.
20 февраля, 05:15
Экстремальные заезды. На льду озера под Омском на Рождество устроят автогонки
В соревновании примут участие около 50 пилотов из нескольких регионов.
3 января, 03:35
2023
В Омской области пьяный водитель улетел в снежный кювет на глазах у полицейских
Момент ДТП попал на видео. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.
14 декабря 2023, 07:31
Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит
15 октября 2023, 10:36
Молодой омич на авто насмерть сбил пешехода
Мужчина скончался в больнице от травм.
15 октября 2023, 09:44
Лихорадка и аборты. В Омской области ввели карантин из-за сальмонеллеза животных
11 октября 2023, 02:33
Омичи не смогут смотреть телевизор. Рассказываем, кто и почему
Перебои ожидаются 19, 20 и 21 сентября.
17 сентября 2023, 06:14
На трассе в Омской области столкнулись три автомобиля, есть погибшие
1 сентября 2023, 16:15
Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов
5 июня 2023, 08:12
Не были привиты. С начала года корью заразились уже 8 жителей Омской области
30 мая 2023, 06:15
Оцепление и эвакуация. В Омской области пройдут учения по антитеррору
Жителей Марьяновского и Москаленского районов просят иметь при себе документы, чтобы избежать неудобств.
24 мая 2023, 06:57
В Омской области поломанными детскими площадками заинтересовалась прокуратура
В ведомстве посчитали, что конструкции в неисправном состоянии могут стать причиной травмы.
22 мая 2023, 04:01
26-летний военный из Омской области погиб в зоне СВО
13 мая 2023, 07:48
Хоценко дал старт строительству нового животноводческого комплекса в Омской области
14 апреля 2023, 08:48

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