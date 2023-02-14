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В Марьяновском районе Омской области ввели карантин из-за бешенства

14 февраля 2023, 02:44
Фото: 1MI
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Очаг заражения нашли в деревне Березовка.

На территории Марьяновского района Омской области до 9 апреля 2023 года ввели карантин из-за бешенства. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Бурков. Очаг заражения нашли в деревне Березовка.

В документе говорится, что на период действия карантина на территории очага заражения запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз, вывоз и перемещение животных.

Также в неблагополучном населенном пункте запретили проводить ярмарки и отлов диких животных.

В начале февраля омичей предупредили о хождении нелегальной вакцины от бешенства для животных. Контрафакт можно отличить по стикерам. Омичей просят обращать внимание на то, какую вакцину собираются ставить их домашним питомцам.

Омичей предупредили о хождении нелегальной вакцины от бешенства для животных
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#Евгений Игишев#Бешенство#Карантин#Указ#Омская область#Марьяновский район
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