В Марьяновском районе Омской области ввели карантин из-за бешенства

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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На территории Марьяновского района Омской области до 9 апреля 2023 года ввели карантин из-за бешенства. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Бурков. Очаг заражения нашли в деревне Березовка.
В документе говорится, что на период действия карантина на территории очага заражения запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз, вывоз и перемещение животных.
Также в неблагополучном населенном пункте запретили проводить ярмарки и отлов диких животных.
В начале февраля омичей предупредили о хождении нелегальной вакцины от бешенства для животных. Контрафакт можно отличить по стикерам. Омичей просят обращать внимание на то, какую вакцину собираются ставить их домашним питомцам.