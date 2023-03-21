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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В Омске рядом с рынком нашли тело женщины в черной куртке и бордовом шарфе

21 марта 2023, 06:44
Фото: 1MI
Иллюстрация
Личность умершей, по информации силовиков, пока не установлена.

В Омске следователи устанавливают личность женщины, тело которой было найдено недалеко от рынка «Торговый двор» на проспекте Мира.

«Труп обнаружили случайный прохожие еще 17 марта около 10:21. Никаких следов насилия или криминала на теле не обнаружено», - рассказал Городу55 источник в силовых структурах.

Умершая была одета в черную куртку, шарф бордового цвета, кофту, брюки и черные сапоги. На вид женщине от 60 до 65 лет, ее рост 165 – 170 сантиметров.

Для установления причины смерти неизвестной труп направили в морг, уточнил источник.

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