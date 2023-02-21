На стройке отеля «Космос» в центре Омска нашли труп директора подрядной организации

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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В Омске силовики и эксперты выясняют все обстоятельства смерти 50-летнего мужчины, тело которого нашли на стройке гостиницы «Космос» на Набережной Тухачевского.
«В понедельник, 20 февраля, около 16:04 прямо во время работ на объекте скончался директор одной из подрядных организаций», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывшие на место эксперты осмотрели тело и не нашли никаких следов насилия или криминала. Теперь выяснением причин смерти мужчины, будут заниматься в морге.
Как выяснил Город55, предварительно, погибший являлся директором некоего ООО «СибСтрой», которое работало на объекте в качестве одного из подрядчиков.
Напомним, четырехзвездочный отель Cosmos в центре Омска строит ООО «Космос Отель Омск», учредителем которой является ООО «Космос Отель Групп», входящее в АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. Изначально гостиницу планировали сдать к Молодежному чемпионату мира по хоккею, но после того, как Россию лишили права его проведения, сроки строительства несколько скорректировали. На паспорте объекта указано, что его сдадут в марте 2023 года.