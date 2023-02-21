На стройке отеля «Космос» в центре Омска нашли труп директора подрядной организации

Напомним, четырехзвездочный отель Cosmos в центре Омска строит ООО «Космос Отель Омск», учредителем которой является ООО «Космос Отель Групп», входящее в АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. Изначально гостиницу планировали сдать к Молодежному чемпионату мира по хоккею, но после того, как Россию лишили права его проведения, сроки строительства несколько скорректировали. На паспорте объекта указано, что его сдадут в марте 2023 года.