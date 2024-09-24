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Сергей Толчинский

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2024
Еще одно поражение. Омский «Авангард» проиграл питерскому СКА со счетом 1:4
24 сентября, 03:46
Феерия из 14 шайб и две драки. «Авангард» со СКА устроили шоу для болельщиков
Нападающий Рид Буше оформил в матче хет-трик, после чего на лед G-Drive Арены полетели кепки болельщиков.
6 февраля, 18:50
2023
Корбэн Найт расторг контракт с «Авангардом» из-за новой жены
5 августа 2023, 20:11
Омский «Авангард» уверенно одолел питерский СКА на турнире в Сочи
5 августа 2023, 15:59
Прощание с Варнавским, жуткое смертельное ДТП под Омском, уход Крылова из «Авангарда»
28 мая 2023, 10:47
И стар, и млад. Тысячи омичей закрыли сезон вместе с «Авангардом»
Выразить свою поддержку и благодарность любимой команде пришло около 9 тысяч человек.
12 апреля 2023, 23:43
Омский «Авангард» спокойно обыграл «Металлург» и вышел в финал конференции
Серия между командами закончилась с «сухим» счетом 4:0 в пользу омичей.
23 марта 2023, 16:48
Нападающий омского «Авангарда» Толчинский раскрыл секрет успешной игры
28 февраля 2023, 11:44
Омский «Авангард» закончил регулярный Чемпионат КХЛ проигрышем «АК Барсу»
Исход встречи решился в овертайме после буллита в исполнении Александра Радулова.
26 февраля 2023, 17:33
Гибель рыбаков, перекрытие Ленинградского моста, подорожание проезда в Омске
19 февраля 2023, 11:29
Омский «Авангард» безвольно уступил уфимскому «Салават Юлаеву»
15 февраля 2023, 15:58
Омский «Авангард» не без труда одолел минское «Динамо» и вышел в плей-офф
Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «ястребов».
13 февраля 2023, 16:42
Омский «Авангард» уступил «Амуру» в серии буллитов и добыл одно очко
3 февраля 2023, 11:46
Нападающий омского «Авангарда» Толчинский о третьем проигрыше: «Может где-то ленимся»
25 января 2023, 19:00
Омский «Авангард» впервые в сезоне уступил нижнекамскому «Нефтехимику»
Хозяева льда одержали победу с минимальным счетом 2:1.
22 января 2023, 17:29
Омский «Авангард» спасся за минуту до сирены и одолел «Металлург» в овертайме
Точку в этом матче поставил Алекс Броадхерст.
18 января 2023, 16:40
Омский «Авангард» не смог прервать победную серию «Ак Барса»
На домашнем льду «ястребы» уступили со счетом 1:2.
11 января 2023, 16:37
2022
Омский «Авангард» всухую разгромил «Автомобилист» в своем тысячном матче в КХЛ
28 декабря 2022, 16:00
Омский «Авангард» потерпел второе поражение подряд, уступив дома «Ак Барсу»
Казанцы сумели отыграться с 0:2 и перевели игру в овертайм.
8 декабря 2022, 16:33
«Авангард» уверенно отомстил «Кунлуни» за домашнее поражение
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «ястребов».
30 октября 2022, 16:40

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