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Василий Демченко

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Ноябрь 2023
Кравец рассказал, когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах омского «Авангарда»
Сегодня стало известно, что Хомченко из «Адмирала» обменяли на Василия Демченко.
21 ноября 2023, 18:45
Омский «Авангард» обменял вратаря Василия Демченко в «Адмирал» на Павла Хомченко
Взамен из дальневосточного клуба в стан «ястребов» переезжает голкипер Павел Хомченко.
21 ноября 2023, 14:47
Главный тренер омского «Авангарда» рассказал о перспективах вратаря Василия Демченко
Михаил Кравец считает, что в данный момент все зависит только от самого игрока.
31 октября 2023, 18:59
Октябрь 2023
Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит
15 октября 2023, 10:36
Главный тренер омского «Авангарда» Кравец рассказал о судьбе вратаря Василия Демченко
Сейчас тренерский состав команды ищет варианты для улучшения игры хоккеиста.
11 октября 2023, 18:21
Омский «Авангард» завершил выездную серию поражением от «Ак Барса» в овертайме
Встреча закончилась со счетом 5:4 в пользу хоккеистов из Казани.
5 октября 2023, 18:57
Омский «Авангард» всухую одолел нижегородское «Торпедо»
Встреча закончилась с футбольным счетом — 1:0 в пользу «ястребов».
3 октября 2023, 19:02
Сентябрь 2023
Омский «Авангард» начал выездную серию с досадного поражения в сибирском дерби
21 сентября 2023, 15:03
Омский «Авангард» в овертайме с трудом вырвал победу у «Адмирала»
14 сентября 2023, 15:49
Хабаровский «Амур» разгромил омский «Авангард» на льду G-Drive Арены
Встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 не в пользу «ястребов». Это первое поражение омичей в новом сезоне.
11 сентября 2023, 16:05
Омский «Авангард» драматично одолел «Автомобилист» в овертайме
«Ястребы» одерживают вторую подряд победу на старте регулярного Чемпионата КХЛ.
7 сентября 2023, 16:07
Омский «Авангард» стартовал в Чемпионате КХЛ с победы в сибирском дерби
2 сентября 2023, 13:10
Август 2023
Омский «Авангард» не без труда одолел «Салават Юлаев» на Кубке Блинова
24 августа 2023, 15:49
Омский «Авангард» начал Кубок Блинова с разгромного поражения
20 августа 2023, 13:28
Апрель 2023
И стар, и млад. Тысячи омичей закрыли сезон вместе с «Авангардом»
Выразить свою поддержку и благодарность любимой команде пришло около 9 тысяч человек.
12 апреля 2023, 23:43
Генменеджер омского «Авангарда»: «На следующий сезон вратарская бригада сформирована»
В воротах команды останутся Василий Демченко и Андрей Мишуров, хотя все еще возможны варианты.
11 апреля 2023, 13:21
Март 2023
Омский «Авангард» спокойно обыграл «Металлург» и вышел в финал конференции
Серия между командами закончилась с «сухим» счетом 4:0 в пользу омичей.
23 марта 2023, 16:48
Февраль 2023
Омский «Авангард» безвольно уступил уфимскому «Салават Юлаеву»
15 февраля 2023, 15:58
Тренер омского «Авангарда» Кравец в сердцах пнул скамейку после проигрыша ЦСКА
Исход матча решился в овертайме, где отличился «армеец» Максим Мамин.
9 февраля 2023, 16:37
Декабрь 2022
Омский «Авангард» потерпел второе поражение подряд, уступив дома «Ак Барсу»
Казанцы сумели отыграться с 0:2 и перевели игру в овертайм.
8 декабря 2022, 16:33

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