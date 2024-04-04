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Арсений Грицюк

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2024
На омской G-Drive Арене сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею
Матч пройдет 6 мая в рамках соревнования Лига Ставок Большой тур Сборной.
4 апреля, 04:59
Шарипзянов, Чистяков, Гуляев. Три хоккеиста «Авангарда» вошли в состав сборной России
Также в список попал экс-нападающий «ястребов» Арсению Грицюк.
4 апреля, 04:47
2023
Омский «Авангард» уверенно обыграл питерский «СКА» благодаря хет-трику Шарипзянова
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «ястребов».
2 ноября 2023, 19:12
Омский «Авангард» уверенно одолел питерский СКА на турнире в Сочи
5 августа 2023, 15:59
Поимка педофила в Омске, уход Мизулиной, новый гендиректор «Авангарда»
23 июля 2023, 07:38
Экс-игрок «Авангарда» Грицюк признался, что было обидно и досадно уезжать из Омска
17 июля 2023, 08:15
Прощание с Варнавским, жуткое смертельное ДТП под Омском, уход Крылова из «Авангарда»
28 мая 2023, 10:47
Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области
7 мая 2023, 08:00
Новый глава Омской области Хоценко, потоп в Новоалександровке, первый укус клеща
2 апреля 2023, 12:07
Главный тренер омского «Авангарда» рассказал, как победить в «войне» с «Ак Барсом»
По мнению Михаила Кравеца, главенствующее значение в этом противостоянии будет иметь самоотдача игроков.
30 марта 2023, 12:44
Форвард омичей Грицюк о наглой игре «Ак Барса»: «У нас тоже есть, кому подраться»
Хоккеист уверен, что любой игрок сможет постоять за команду, так как отступать им уже некуда.
30 марта 2023, 11:08
Омский «Авангард» спокойно обыграл «Металлург» и вышел в финал конференции
Серия между командами закончилась с «сухим» счетом 4:0 в пользу омичей.
23 марта 2023, 16:48
Омский «Авангард» безвольно уступил уфимскому «Салават Юлаеву»
15 февраля 2023, 15:58
Омский «Авангард» не без труда одолел минское «Динамо» и вышел в плей-офф
Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «ястребов».
13 февраля 2023, 16:42
Тренер омского «Авангарда» Кравец в сердцах пнул скамейку после проигрыша ЦСКА
Исход матча решился в овертайме, где отличился «армеец» Максим Мамин.
9 февраля 2023, 16:37
Омский «Авангард» уступил «Амуру» в серии буллитов и добыл одно очко
3 февраля 2023, 11:46
Омский «Авангард» впервые в сезоне уступил нижнекамскому «Нефтехимику»
Хозяева льда одержали победу с минимальным счетом 2:1.
22 января 2023, 17:29
Омский «Авангард» спасся за минуту до сирены и одолел «Металлург» в овертайме
Точку в этом матче поставил Алекс Броадхерст.
18 января 2023, 16:40
Омский «Авангард» не смог прервать победную серию «Ак Барса»
На домашнем льду «ястребы» уступили со счетом 1:2.
11 января 2023, 16:37
2022
Омский «Авангард» потерпел второе поражение подряд, уступив дома «Ак Барсу»
Казанцы сумели отыграться с 0:2 и перевели игру в овертайм.
8 декабря 2022, 16:33

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