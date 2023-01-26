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До конца года в Омске планируют реконструировать троллейбусное депо на Левом берегу

26 января 2023, 02:54
Фото: t.me/shelest_sn
Сумма муниципального контракта составляет 295,5 миллиона рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест в социальных сетях рассказал, что к концу 2023 года должны завершиться работы по реконструкции троллейбусного депо на Левобережье. Градоначальник вчера, 25 января, осмотрел корпуса и боксы депо и встретился с подрядчиками.

«Контрактом предусмотрено выполнение целого комплекса работ: от восстановления контактной сети в корпусах и на территории — в свое время здесь уже располагалось троллейбусное депо, до строительства отдельно стоящей мойки и организации системы оборотного водоснабжения. Плюс ремонт зданий, реконструкция систем отопления, вентиляции, электроснабжения под новые задачи, закупка и монтаж оборудования», — сообщил Сергей Шелест.

Сумма муниципального контракта на реконструкцию составляет 295,5 миллиона рублей. Это деньги, которые были получены в рамках инфраструктурного бюджетного кредита.

 

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#Транспорт#Общественный транспорт#Троллейбусы#Омск#Сергей шелест#Евгений Игишев
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