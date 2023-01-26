До конца года в Омске планируют реконструировать троллейбусное депо на Левом берегу

Мэр Омска Сергей Шелест в социальных сетях рассказал, что к концу 2023 года должны завершиться работы по реконструкции троллейбусного депо на Левобережье. Градоначальник вчера, 25 января, осмотрел корпуса и боксы депо и встретился с подрядчиками.