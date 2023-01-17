Зарплата до 60 тысяч. В Омске бесплатно обучат водителей троллейбуса

Обучение профессии бесплатное и проводится за счёт средств предприятия. Подать заявление на курсы и задать все интересующие вопросы омичи могут в отделе кадров МП «Электрический транспорт». Основные требования к зачислению — возраст не моложе 21 года и отсутствие медицинских противопоказаний.