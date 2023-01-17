Зарплата до 60 тысяч. В Омске бесплатно обучат водителей троллейбуса

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В омском троллейбусом депо открывают новые группы обучения водителей. Успешное прохождение полугодового курса гарантирует каждому желающему получение водительских прав и трудоустройство на предприятии. В процессе обучения 356 часов отводится теоретическим дисциплинам. Ещё 466 часов продолжается практика.
В Омске запланированы строительство контактной сети и реконструкция депо на улице Ватутина, запуск трёх новых маршрутов на Левобережье и прибытие крупной партии новых «Адмиралов».
«Соответственно, курсанты, которые сейчас приходят к нам на обучение, в скором времени сядут за управление новых троллейбусов. Для реализации проекта нам необходимо ещё 80 профессиональных водителей», — рассказала Олеся Шульгина, заместитель начальника по эксплуатации филиала «Троллейбусное депо».
Согласно данным муниципального предприятия, водители троллейбуса могут рассчитывать на заработную плату от 45 до 60 тысяч рублей при сменном графике работы.
Обучение профессии бесплатное и проводится за счёт средств предприятия. Подать заявление на курсы и задать все интересующие вопросы омичи могут в отделе кадров МП «Электрический транспорт». Основные требования к зачислению — возраст не моложе 21 года и отсутствие медицинских противопоказаний.