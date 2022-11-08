Кадровые перестановки случились в руководстве сразу двух омских спортшкол

Перестановки в руководстве спортивных школ связаны со вчерашним назначением на пост директора департамента молодежи, физической культуры и спорта. Новый руководитель Дмитрий Зданович «освободил» место предыдущей работы. Он возглавлял спортшколу № 35. По информации Города55, это спровоцировало сразу два переназначения.