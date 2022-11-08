Кадровые перестановки случились в руководстве сразу двух омских спортшкол

Перестановки в руководстве спортивных школ связаны со вчерашним назначением на пост директора департамента молодежи, физической культуры и спорта. Новый руководитель Дмитрий Зданович «освободил» место предыдущей работы. Он возглавлял спортшколу № 35. По информации Города55, это спровоцировало сразу два переназначения.
Артем Локтионов возглавлял спортшколу им. Героя России Олега Охрименко в Старом Кировске. Теперь он назначен директором спортшколы олимпийского резерва № 35, откуда пошел на повышение Дмитрий Зданович.
Сергей Шамрай поменял директорский пост в областной спортшколе по художественной гимнастике на пост руководителя спортшколы им. Олега Охрименко.