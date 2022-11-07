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Дмитрий Зданович занял пост директора омского депспорта

7 ноября 10:42
Фото: Пресс-служба мэра Омска
В омской мэрии назначили руководителя для департамента молодежи, физической культуры и спорта.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о том, кто все-таки занял пост руководителя в молодежном департаменте:

«Назначил на пост директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрия Игоревича Здановича. До перехода в мэрию он возглавлял городскую Спортивную школу олимпийского резерва № 35» — сообщил Сергей Шелест.

Новое назначение мэр Омска объяснил тем, что Дмитрий Зданович долгие годы посвящал себя скалолазному спорту, и, благодаря его инициативе, привлекли инвестиций на 80 млн рублей из Фонда поддержки олимпийцев России. На эти деньги был построен самый большой за Уралом скалодром. Сергей Шелест охарактеризовал нового «члена команды» как человека с большим и положительным опытом административно-хозяйственной работы.

Дмитрий Зданович начнет работу на посту директора департамента с завтрашней встречи с руководителями детских спортивных школ.

Напомним, на той неделе источник Города55 сообщал о том, что именно этого кандидата прочат на пост в департаменте. 

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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Департамент#Отставки и назначения#Мэрия
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