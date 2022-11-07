Дмитрий Зданович занял пост директора омского депспорта

Новое назначение мэр Омска объяснил тем, что Дмитрий Зданович долгие годы посвящал себя скалолазному спорту, и, благодаря его инициативе, привлекли инвестиций на 80 млн рублей из Фонда поддержки олимпийцев России. На эти деньги был построен самый большой за Уралом скалодром. Сергей Шелест охарактеризовал нового «члена команды» как человека с большим и положительным опытом административно-хозяйственной работы.