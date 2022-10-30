Кутайтесь в свитеры. Омичей ждет резкое похолодание, туман и изморозь

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода ждет омичей в ближайшее время. Сегодня ночью резко похолодает до -13 градусов. Местами возможны туман, изморозь. Осадков не ожидается.
Новая неделя начнется морозно. Температура воздуха днем +4…-1. Порывы ветра не превысят 10 метров в секунду. В ночь на вторник столбик термометра опустится до -8.
Днем 1 ноября потеплеет до +7 градусов. Ветер усилится. Без осадков.
В среду ожидается +4…+9, местами небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.