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Кутайтесь в свитеры. Омичей ждет резкое похолодание, туман и изморозь

30 октября 06:09
Фото: 1MI

В Омске резко похолодает до -13 и потеплеет до +9

Местный гидрометцентр опубликовал прогноз погоды.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода ждет омичей в ближайшее время. Сегодня ночью резко похолодает до -13 градусов. Местами возможны туман, изморозь. Осадков не ожидается.

Новая неделя начнется морозно. Температура воздуха днем +4…-1. Порывы ветра не превысят 10 метров в секунду. В ночь на вторник столбик термометра опустится до -8.

Днем 1 ноября потеплеет до +7 градусов. Ветер усилится. Без осадков. 

В среду ожидается +4…+9, местами небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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