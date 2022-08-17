Реанимация для полосатых. В Омске пожарные спасли из огня двух кошек

В паблике «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте» очевидцы поделились деталями пожара в доме на улице Рокоссовского, 20, к2. На втором этаже дома загорелась квартира.
Пострадавших, по словам омичей, в пожаре не оказалось. Однако спасателям пришлось реанимировать двух животных: в квартире в момент пожара находились два кота, они надышались угарным газом.
Процесс реанимации полосатых пострадавших попал на видео. Животных сильно подмочило во время тушения пожара, но это не повлияло на их самочувствие. Кошки быстро пришли в чувство, обошлось без жертв.