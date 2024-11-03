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Кошки

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2024
«Такой стыд». Омичей возмутили действия УК, замуровавшей кошек в подвале многоэтажки
3 ноября, 09:12
Милые и пушистые: смотрим, каких котят продают в Омске за 100 тысяч рублей
25 октября, 04:00
Соцсети: в Омской области завелся живодер, который издевается над кошками
Как рассказали местные жители, неизвестный с особой жестокостью расправляется с беззащитными животными.
23 октября, 02:44
От котов одни плюсы. Омичи признались, что предпочтут девушку, у которой есть кошка
8 августа, 06:06
Салоны МТС открыли двери для клиентов с домашними животными
В МТС рассказали о внедрении pet-friendly концепции в своих розничных магазинах. Теперь клиенты смогут посещать магазины МТС со своими домашними питомцами.
17 апреля, 08:28
Коты и ты. В День кошек омичи поделились фотографиями своих любимцев
1 марта, 07:23
Слабые и безудержные. В Омске 13 лет проводился эксперимент по секс-активности котов
8 февраля, 11:55
2023
В Омской области зафиксировали еще один случай бешенства. В Колосовке ввели карантин
18 декабря 2023, 07:29
Пушистые и хвостатые. Омичи показали своих питомцев в День домашних животных
30 ноября 2023, 10:57
2022
Миссия: спасти «пушистиков». Омичи хотят вызволить запертых в подвале кошек
Неравнодушные омичи посоветовали несколько способов.
4 декабря 2022, 10:50
Реанимация для полосатых. В Омске пожарные спасли из огня двух кошек
Полосатые жители оказались единственными пострадавшими в пожаре.
17 августа 2022, 13:30

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