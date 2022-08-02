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Платная парковка и 30 шаттлов. Выяснилось, как омичи смогут приехать в новую «Арену»

Платная парковка и 30 шаттлов. Выяснилось, как омичи смогут приехать в новую «Арену»

Вчера, 18:55
Фото: gdrive-arena.ru

Возле новой «Арены» в Омске откроют платную парковку

Жителям предлагают несколько вариантов, как добраться до главной спортивной арены в городе.

Рядом с новой «Ареной» в Омске обустроят платную парковку. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

«Парковки изначально планировались платные. Но главное — для болельщиков приобрели 30 автобусов, которые будут курсировать по разным районам Омска как шаттлы. Мне кажется, будет более правильно, если болельщики этими шаттлами будут добираться до «Арены», — сообщил Крылов во время пресс-конференции.

Он отметил, что автобусы уже передали городу, их закупили на средства «Газпром нефти».

Напомним, новая «Арена» в Омске откроется 30 сентября, в день 200-летия со дня основания Омской области. На следующий день, 1 октября, на льду состоится первый домашний матч «Авангарда» в Омске за последние три сезона.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Арена#Парковка#Спорт#Авангард
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