Платная парковка и 30 шаттлов. Выяснилось, как омичи смогут приехать в новую «Арену»

Рядом с новой «Ареной» в Омске обустроят платную парковку. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.
«Парковки изначально планировались платные. Но главное — для болельщиков приобрели 30 автобусов, которые будут курсировать по разным районам Омска как шаттлы. Мне кажется, будет более правильно, если болельщики этими шаттлами будут добираться до «Арены», — сообщил Крылов во время пресс-конференции.
Он отметил, что автобусы уже передали городу, их закупили на средства «Газпром нефти».
Напомним, новая «Арена» в Омске откроется 30 сентября, в день 200-летия со дня основания Омской области. На следующий день, 1 октября, на льду состоится первый домашний матч «Авангарда» в Омске за последние три сезона.