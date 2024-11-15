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Арена

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2024
В Омске отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»
15 ноября, 12:38
Звягин, что с лицом? Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл «Спартаку»
17 октября, 16:00
Первый снег, отмена концерта рок-группы и перебои с телевещанием. Омск сегодня
30 сентября, 14:14
Казаки потребовали отменить концерт Арбениной на G-Drive Арене в Омске
30 сентября, 12:32
Омск вне игры: матч звезд-2025 пройдет в Новосибирске
6 августа, 08:55
В виде сумки для доставки продуктов. «Авангард» заказал три новых дирижабля
Омский хоккейный клуб ищет подрядчика, который изготовит три новых дирижабля к предстоящему сезону, один из них будет с логотипом сервиса доставки продуктов.
3 августа, 10:42
Международный турнир по гимнастике в Омске проведут Губерниев и Батыршина
31 мая, 12:23
После хоккейного матча на G-Drive Арене шаттлы развезут омичей в разные районы города
6 мая, 09:15
На омской G-Drive Арене возобновились массовые катания
G-Drive Арена снова откроет двери для омичей, желающих покататься на коньках, массовые катания будут проводиться и в будние, и в выходные дни.
4 апреля, 11:19
Перед матчем «Авангарда» с «Локомотивом» на G-Drive Арене выступит Аделия Петросян
Омичи смогут увидеть фигуристку 18 марта.
15 марта, 13:36
2023
Дома — лучше. Дамир Шарипзянов рассказал, что Арена в Омске лучше
Капитан «Авангарда» поделился мнением о новой «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.
10 декабря 2023, 06:27
С большим отрывом. Омскую G-Drive Арену признали лучшей в КХЛ
25 ноября 2023, 07:19
Спецпроект
Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве
Регион представлял промышленные достижения, а также развлекал посетителей культурной и спортивной программой.
«Почитайте Салтыкова-Щедрина»: остановку «Арена-Омск» все-таки переименовали
25 октября 2023, 09:22
Хоценко: «G-Drive Арена» и проект Северного обхода признаны лучшими в стране»
Два проекта из Омской области вошли в число 17 лауреатов премии «Ведомости. Импульс».
10 октября 2023, 13:50
«Моя игра». Баста посвятил исполнение песни хоккеисту Черепанову на концерте в Омске
Алексей Черепанов ушел из жизни в 2008 году.
21 марта 2023, 02:23
2022
«Отвратительный звук». Омичи массово пожаловались на «G-Drive Арену»
Десятки сообщений опубликовали в соцсетях.
6 ноября 2022, 03:24
«Нас попросту кинули». Омичка рассказала об обмане на G-Drive арене
Омичи купили дорогие билеты на несуществующие места.
5 ноября 2022, 03:39
На новой G-Drive Арене в Омске стартовало ледовое шоу Ильи Авербуха
Город55 публикует видео с места событий.
2 октября 2022, 12:20
«Это произведение искусства». Хартли поделился впечатлениями от новой омской «Арены»
Экс-тренер омской команды теперь выступает в качестве консультанта.
1 октября 2022, 08:14

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