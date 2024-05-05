Уехать все сложнее. Один из перевозчиков омского маршрута №514 прекратит обслуживание

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Индивидуальный предприниматель Вячеслав Доронкин прекратит перевозки на маршруте №514 — заявление, поданное им 2 мая, уже зарегистрировано Департаментом транспорта администрации города.
Причины отказа от перевозок не раскрываются, но нагрузка на маршруте точно увеличится — согласно реестру организации «Омские перевозчики», на линии было задействовано 23 автобуса, 6 из которых принадлежат Вячеславу Доронкину. Отметим, что тариф на маршруте был нерегулируемым — последнее повышение стоимости проезда по маршруту №514 произошло 25 апреля.
Напомним, ранее Город55 сообщал об изменениях в схемах движения общественного транспорта, запланированных на 7 и 9 мая: