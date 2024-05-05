Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

иллюстрация

Уехать все сложнее. Один из перевозчиков омского маршрута №514 прекратит обслуживание

5 мая 2024, 05:18
Фото: 1MI
иллюстрация

С омского маршрута №514 ушел один из перевозчиков

Маршрут продолжит работу — сократится только количество машин.

Индивидуальный предприниматель Вячеслав Доронкин прекратит перевозки на маршруте №514 — заявление, поданное им 2 мая, уже зарегистрировано Департаментом транспорта администрации города.

Причины отказа от перевозок не раскрываются, но нагрузка на маршруте точно увеличится — согласно реестру организации «Омские перевозчики», на линии было задействовано 23 автобуса, 6 из которых принадлежат Вячеславу Доронкину. Отметим, что тариф на маршруте был нерегулируемым — последнее повышение стоимости проезда по маршруту №514 произошло 25 апреля.

Напомним, ранее Город55 сообщал об изменениях в схемах движения общественного транспорта, запланированных на 7 и 9 мая:

7 и 9 мая в Омске десятки автобусов поедут по измененным маршрутам. Публикуем схемы
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Тариф#Маршрут 514#Перевозчик
Подпишитесь
Превышение в 5 раз. В центре Омска произошли выбросы ядовитого вещества
Вчера, 07:42
Дождь, снег и минус 5 градусов. Омичей предупредили об ухудшении погоды на Пасху
3 мая, 07:06
Не золотая рыбка. В Омской области поймали очень необычного карася
Сегодня, 05:43
Пропавшую 13-летнюю омичку с фиолетовыми волосами нашли в Новосибирске
Сегодня, 06:14
Серьезные возмущения. Омичей предупредили сразу о двух магнитных бурях подряд
Сегодня, 04:35
"