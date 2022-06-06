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Красота над головой. В небе над Омском заметили нестандартные облака

Красота над головой. В небе над Омском заметили нестандартные облака

6 июня, 13:15
Фото: 1MI

Над Омском заметили «серебристые облака»

Наблюдением поделился омский астроном.

Накануне, 5 июня, из-за сложившихся погодных условий в небе появились так называемые «серебряные облака». О необычном природном явлении в небе над Омском на своей странице рассказал омский астроном Владимир Крупко. Ученый поделился снимками, которые ему удалось сделать.

«Вот и появилось первое и довольно приличное „Серебро“ в Омске. Поле разгорается, спешите посмотреть, — рассказал омичам Владимир Крупко. — Если посмотреть на поле серебра вниз головой, то увидим настоящее море». 

Необычные облака омичи могли увидеть без какой-либо специальной техники или телескопа, однако с их использованием можно было сделать поистине фантастические снимки этого явления.

В последний раз поле серебра омичи могли наблюдать в июле прошлого года. Летом такие облака появляются в небе только в июне и июле.

#Город#Новости#Омск#Небо#Астроном#Облака#Погода#Ольга Акамова
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