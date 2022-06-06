Красота над головой. В небе над Омском заметили нестандартные облака

Накануне, 5 июня, из-за сложившихся погодных условий в небе появились так называемые «серебряные облака». О необычном природном явлении в небе над Омском на своей странице рассказал омский астроном Владимир Крупко. Ученый поделился снимками, которые ему удалось сделать.
«Вот и появилось первое и довольно приличное „Серебро“ в Омске. Поле разгорается, спешите посмотреть, — рассказал омичам Владимир Крупко. — Если посмотреть на поле серебра вниз головой, то увидим настоящее море».
Необычные облака омичи могли увидеть без какой-либо специальной техники или телескопа, однако с их использованием можно было сделать поистине фантастические снимки этого явления.
В последний раз поле серебра омичи могли наблюдать в июле прошлого года. Летом такие облака появляются в небе только в июне и июле.