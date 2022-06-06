Красота над головой. В небе над Омском заметили нестандартные облака

Накануне, 5 июня, из-за сложившихся погодных условий в небе появились так называемые «серебряные облака». О необычном природном явлении в небе над Омском на своей странице рассказал омский астроном Владимир Крупко. Ученый поделился снимками, которые ему удалось сделать.