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Облака

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2024
«Выглянула на пару минут»: омский астроном рассказал, как «охотиться» за кометой
16 октября, 03:55
2023
Разгром электросамокатом, измерители облаков и аферист-полицейский. Омск сегодня
31 июля 2023, 14:45
Облачно и дождливо. Омичам рассказали о погоде на выходных
Прогноз составили синоптики «Яндекс Погоды».
24 июня 2023, 07:19
В Омской области стартовал сезон серебристых облаков
Природное явление можно увидеть только в период летних сумерек
10 июня 2023, 09:12
2022
Тучи помешали омичам насладиться редким и красивым явлением
25 октября 2022, 11:43

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