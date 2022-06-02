Достаем теплые куртки? На Омскую область надвигаются дикие заморозки

Лето в Омской области в очередной раз показывает, что май поменялся с июнем местами: вплоть до 5 июня в регионе будет достаточно прохладная погода, а по ночам вовсе ожидаются заморозки.
Уже в ночь на 3 июня по северной части Омской области похолодает до -1 градуса, а на юге будет не жарче +11 градусов. Ближе к полудню воздух прогреется до +15...+20 градусов, но уже после 18:00 начнется снижение температуры. Осадков в течение дня не ожидается, а ветер будет дуть максимум со скоростью около 4 м/с.
Ночь на субботу, 4 июня, принесет более серьезные проблемы для дачников. По северной части похолодает вплоть до -2 градусов, и в этот раз заморозки дойдут до Омска - здесь температура опустится до +1 градуса. Днем же не стоит ожидать повышение температуры больше, чем до +15 градусов.
В воскресенье, 5 июня, заморозки наконец отступят, но жара все еще будет обходить Омскую область стороной - ожидается до +17 градусов тепла по югу и около +12 градусов на севере региона. В этот день ожидаются небольшие осадки в видео дождя, преимущественно на северо-востоке региона.
*прогноз погоды актуален на момент публикации материала.