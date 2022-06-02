Достаем теплые куртки? На Омскую область надвигаются дикие заморозки

Уже в ночь на 3 июня по северной части Омской области похолодает до -1 градуса, а на юге будет не жарче +11 градусов. Ближе к полудню воздух прогреется до +15...+20 градусов, но уже после 18:00 начнется снижение температуры. Осадков в течение дня не ожидается, а ветер будет дуть максимум со скоростью около 4 м/с.