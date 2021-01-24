В омском воздухе нашли опасные вещества

Posted 24 января 2021,, 06:06
Published 24 января 2021,, 06:06
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
21 января высокий уровень ПДК диоксида азота зафиксирован в Советском округе города. Данные опубликовали на сайте ведомства. При норме 0,2 мг/куб.м. концентрация составила 0,9 мг/куб.м.
Также ПДК оксида азота составил 0,6 мг/куб.м., а уровень сероводорода — 5 мг/куб.м.
Отметим, в других округах города таких показателей не было обнаружено.
Информации за 22 и последующие дни января пока не опубликовано. Однако известно, что 24 и 25 января «уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается ночью и утром повышенный, днем пониженный».
Напомним, что сообщить о выбросах можно по телефонам горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Омской области: 39-35-35 (с понедельника по пятницу в рабочее время), 37-80-21 и 8-923-685-5631 (круглосуточно), 790-730 (многоканальная линия).