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Posted 24 января 2021,, 06:06

Published 24 января 2021,, 06:06

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В омском воздухе нашли опасные вещества

24 января 2021, 06:06
Опубликованы данные мониторинга загрязнений окружающей среды в Омске. По информации Обь-Иртышского УГМС, 21 января в Советском округе было небезопасно.

21 января высокий уровень ПДК диоксида азота зафиксирован в Советском округе города. Данные опубликовали на сайте ведомства. При норме 0,2 мг/куб.м. концентрация составила 0,9 мг/куб.м.

Также ПДК оксида азота составил 0,6 мг/куб.м., а уровень сероводорода — 5 мг/куб.м.

Отметим, в других округах города таких показателей не было обнаружено.

Информации за 22 и последующие дни января пока не опубликовано. Однако известно, что 24 и 25 января «уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается ночью и утром повышенный, днем пониженный».

Напомним, что сообщить о выбросах можно по телефонам горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Омской области: 39-35-35 (с понедельника по пятницу в рабочее время), 37-80-21 и 8-923-685-5631 (круглосуточно), 790-730 (многоканальная линия).

#Город#Омск#Выбросы#Загрязнение воздуха#Проверка#Воздух
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