Дороги Омска стали особенно опасными из-за тумана и снега

Posted 23 марта 2019, 03:31
Published 23 марта 2019, 03:31
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Из-за того, что на территорию региона опустился густой туман, а также в течение дня ожидается мокрый снег с дождем, в ведомстве просят омичей быть особенно внимательными на дорогах.
Чтобы избежать аварийных ситуаций, водителям следует соблюдать правила дорожного движения, в особенности следовать скоростному режиму и не совершать опасных маневров на дорогах.
Пешеходам следует быть не менее внимательными. Чтобы быть заметнее на дорогах в условиях густого тумана и снегопада, необходимо обеспечить себя световозращающими элементами.