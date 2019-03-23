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Posted 23 марта 2019, 03:31

Published 23 марта 2019, 03:31

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Дороги Омска стали особенно опасными из-за тумана и снега

Дороги Омска стали особенно опасными из-за тумана и снега

23 марта 2019, 03:31
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Сюжет
Омск сегодня
Омская Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий в регионе.

Из-за того, что на территорию региона опустился густой туман, а также в течение дня ожидается мокрый снег с дождем, в ведомстве просят омичей быть особенно внимательными на дорогах.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, водителям следует соблюдать правила дорожного движения, в особенности следовать скоростному режиму и не совершать опасных маневров на дорогах.

Пешеходам следует быть не менее внимательными. Чтобы быть заметнее на дорогах в условиях густого тумана и снегопада, необходимо обеспечить себя световозращающими элементами.

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