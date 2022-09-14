Главное
Все новости
Выборы в Омский Горсовет
Фото: 1MI
Выбрать дату
сент
14
сент
15
сент
16
сент
17
сент
18
сент
19
сент
20
15 сентября
Владимира Корбута выдвинули в спикеры Омского горсовета
15 сентября, 12:40
14 сентября
Владимир Корбут рассказал о планах вернуться на пост спикера Омского горсовета
14 сентября, 15:32
Первое заседание Омского горсовета перенесли на следующую неделю
Тогда же формально определится руководство горсовета нового созыва.
14 сентября, 15:12
13 сентября
Спецпроект
О явке и цене мандата: каким будет новый Омский горсовет
Седьмой созыв городского парламента будет кардинально отличаться от шестого.
12 сентября
В Омске объявили официальные результаты выборов в Горсовет
12 сентября, 10:48
Коммунисты получили лишь одно место в Омском горсовете
12 сентября, 10:18
Стало известно, кто вошел в новый состав омского горсовета
12 сентября, 09:39
Обработано 100% бюллетеней. Названы итоги выборов в Омский горсовет
12 сентября, 09:37
Названы неожиданные предварительные результаты выборов в Омский Горсовет
После обработки более 97 процентов протоколов УИК картина результатов выборов почти сформировалась.
12 сентября, 01:30
11 сентября
Процедуру выборов депутатов Омского горсовета признали «довольно легитимной»
11 сентября, 20:07
Выборы в Омский горсовет показывают низкую явку
11 сентября, 18:59
За голосованием в Омске следят около тысячи общественных наблюдателей
В Омске создали Центр общественного наблюдения за выборами.
11 сентября, 17:54
Омичи звонят в избирком, чтобы задавать вопросы, а не жаловаться
11 сентября, 16:57
Подведение итогов выборов в Омский горсовет не будут откладывать до 14 сентября
11 сентября, 16:24
Явка на выборах в Омский горсовет к 15:00 выросла до 11 процентов
Никаких жалоб на ход голосования до сих пор не зарегистрировано.
11 сентября, 16:07
К полудню 11 сентября в Омске проголосовал каждый 12-й избиратель
Суммарная явка на выборах в Городской совет превысила 8%.
11 сентября, 12:55
Губернатор Александр Бурков проголосовал на выборах депутатов Омского горсовета
Сегодня в Омске проходят выборы в Омский городской Совет седьмого созыва.
11 сентября, 11:54
Появились первые данные о ходе выборов в Омский горсовет
По словам главы избиркома Ивана Ходакова, голосование проходит без эксцессов.
11 сентября, 11:22
В Омске стартовали выборы депутатов горсовета седьмого созыва
11 сентября, 08:01