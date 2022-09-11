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Выборы в Омский горсовет показывают низкую явку

11 сентября 12:59
Фото: Антон Засимов / 1MI
К 18:00 проголосовали всего 13% избирателей.

Произошло очередное обновление данных по явке на сегодняшних выборах депутатов Омского городского совета. К 18:00 проголосовали 13,47% избирателей. Таким образом, за три часа на избирательные участки пришли 2% омичей. Самый лучший результат (15,85%) достигнут в Октябрьском административном округе, а худший (11,64%) – в Кировском.

Если учесть, что досрочно проголосовали 5,26%, получается, что сегодня на участки пришли всего восемь с небольшим процентов омичей, имеющих активное избирательное право. Голосование закончится уже в 20:00, а значит, текущие выборы вполне могут поставить антирекорд по явке. На данный момент худшими по этому показателю были выборы мэра в 2012 году, в которых приняли участие примерно 17% омичей.

#Николай Эйхвальд#Общество#Политика#Выборы в Омский Горсовет#Выборы депутатов
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