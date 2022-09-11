Выборы в Омский горсовет показывают низкую явку

Если учесть, что досрочно проголосовали 5,26%, получается, что сегодня на участки пришли всего восемь с небольшим процентов омичей, имеющих активное избирательное право. Голосование закончится уже в 20:00, а значит, текущие выборы вполне могут поставить антирекорд по явке. На данный момент худшими по этому показателю были выборы мэра в 2012 году, в которых приняли участие примерно 17% омичей.