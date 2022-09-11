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Явка на выборах в Омский горсовет к 15:00 выросла до 11 процентов

11 сентября 10:07
Фото: Антон Засимов / 1MI
Никаких жалоб на ход голосования до сих пор не зарегистрировано.

В Омске продолжаются выборы депутатов Городского совета. Избирательная комиссия регулярно обновляет данные по явке: досрочно проголосовали 5,26% избирателей, к 10:00 явка выросла до 6,15%, а к 12:00 - до 8,39%. Согласно последним данным, на 15:00 проголосовали 11,5%, то есть примерно 100 тысяч омичей.

«На первом месте по уровню явки по-прежнему Октябрьский административный округ, - отметил глава избиркома Иван Ходаков. – Последний – Кировский округ».

Параллельно проходит голосование и в Омской области: в Нововаршавском и Азовском районов выбирают глав. Там явка заметно выше – к трём часам дня она перевалила за 30%. В целом голосование проходит без каких-либо заметных нарушений. Все звонки по горячей линии, по словам Ивана Ходакова, связаны с желанием избирателей что-то уточнить.

#Николай Эйхвальд#Политика#Город#Выборы депутатов#Выборы в Омский Горсовет
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