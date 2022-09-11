Явка на выборах в Омский горсовет к 15:00 выросла до 11 процентов

Параллельно проходит голосование и в Омской области: в Нововаршавском и Азовском районов выбирают глав. Там явка заметно выше – к трём часам дня она перевалила за 30%. В целом голосование проходит без каких-либо заметных нарушений. Все звонки по горячей линии, по словам Ивана Ходакова, связаны с желанием избирателей что-то уточнить.