Подведение итогов выборов в Омский горсовет не будут откладывать до 14 сентября

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова выступила сегодня, 11 сентября, с рекомендацией: не подводить итоги выборов в регионах раньше 14-го числа.
«Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов, - уточнила Панфилова. - Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах».
В социальных сетях и мессенджерах сразу появились сообщения о том, что рекомендация относится и к выборам в Омский городской совет. Однако глава регионального избиркома Иван Ходаков объяснил, что это не так.
«Элла Александровна всё сформулировала достаточно чётко, - ответил он на уточняющий вопрос. - Центральная избирательная комиссия рекомендует не подводить до 14 сентября итоги выборов глав субъектов и депутатов региональных парламентов. На выборы других уровней, включая выборы депутатов Омского городского совета, эта рекомендация не распространяется. Итоги выборов в Омске и Омской области мы постараемся подвести оперативно».
Таким образом, о составе седьмого созыва Горсовета мы можем узнать уже завтра, 12 сентября. Пока же в нашем городе продолжается голосование. Напомним: по данным на 15:00 явка составляет 11,5%.