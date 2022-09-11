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Подведение итогов выборов в Омский горсовет не будут откладывать до 14 сентября

11 сентября 10:24
Фото: Антон Засимов / 1MI
Рекомендация ЦИКа к омским выборам не относится.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова выступила сегодня, 11 сентября, с рекомендацией: не подводить итоги выборов в регионах раньше 14-го числа.

«Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов, - уточнила Панфилова. - Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах».

В социальных сетях и мессенджерах сразу появились сообщения о том, что рекомендация относится и к выборам в Омский городской совет. Однако глава регионального избиркома Иван Ходаков объяснил, что это не так.

«Элла Александровна всё сформулировала достаточно чётко, - ответил он на уточняющий вопрос. - Центральная избирательная комиссия рекомендует не подводить до 14 сентября итоги выборов глав субъектов и депутатов региональных парламентов. На выборы других уровней, включая выборы депутатов Омского городского совета, эта рекомендация не распространяется. Итоги выборов в Омске и Омской области мы постараемся подвести оперативно».

Таким образом, о составе седьмого созыва Горсовета мы можем узнать уже завтра, 12 сентября. Пока же в нашем городе продолжается голосование. Напомним: по данным на 15:00 явка составляет 11,5%.

#Николай Эйхвальд#Политика#Город#Выборы депутатов#Выборы в Омский Горсовет
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