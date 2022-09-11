Процедуру выборов депутатов Омского горсовета признали «довольно легитимной»

В Омске завершаются выборы депутатов Городского совета. Как рассказал глава регионального избиркома Иван Ходаков, на 19:30 явка превысила 14%. Лидером по этому показателю остаётся Октябрьский округ (16,5%), главным отстающим – Кировский округ (12%). Параллельно идут выборы депутатов и глав районов в области, и там явка немного выше – около 18%. В Азовском районе, где выбирают главу, на избирательные участки пришли почти 40% избирателей.
«Жалоб на организацию выборов не поступало, - уточнил Ходаков. – Наблюдатели отмечают, что процедура выборов довольно легитимна. Всё прошло спокойно, но конкурентно».
Учитывая, что участки закрываются в 20:00, явка уже заметно не изменится. Таким образом, выборы-2022 остаются для Омска худшими по этому показателю: в голосовании принял участие только каждый седьмой омич.