Процедуру выборов депутатов Омского горсовета признали «довольно легитимной»

В Омске завершаются выборы депутатов Городского совета. Как рассказал глава регионального избиркома Иван Ходаков, на 19:30 явка превысила 14%. Лидером по этому показателю остаётся Октябрьский округ (16,5%), главным отстающим – Кировский округ (12%). Параллельно идут выборы депутатов и глав районов в области, и там явка немного выше – около 18%. В Азовском районе, где выбирают главу, на избирательные участки пришли почти 40% избирателей.