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Процедуру выборов депутатов Омского горсовета признали «довольно легитимной»

11 сентября 14:07
Фото: 1MI

В выборах депутатов Горсовета принял участие каждый седьмой омич

На избирательные участки пришёл каждый седьмой омич.

В Омске завершаются выборы депутатов Городского совета. Как рассказал глава регионального избиркома Иван Ходаков, на 19:30 явка превысила 14%. Лидером по этому показателю остаётся Октябрьский округ (16,5%), главным отстающим – Кировский округ (12%). Параллельно идут выборы депутатов и глав районов в области, и там явка немного выше – около 18%. В Азовском районе, где выбирают главу, на избирательные участки пришли почти 40% избирателей.

«Жалоб на организацию выборов не поступало, - уточнил Ходаков. – Наблюдатели отмечают, что процедура выборов довольно легитимна. Всё прошло спокойно, но конкурентно».

Учитывая, что участки закрываются в 20:00, явка уже заметно не изменится. Таким образом, выборы-2022 остаются для Омска худшими по этому показателю: в голосовании принял участие только каждый седьмой омич.

#Николай Эйхвальд#Политика#Общество#Выборы депутатов#Выборы в Омский Горсовет
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