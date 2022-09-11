Появились первые данные о ходе выборов в Омский горсовет

В Омске сегодня проходят выборы депутатов Городского совета. Участки открылись в 8:00, и к 10:00, по данным избиркома, проголосовали 6,15% избирателей. Стоит отметить, что выборы депутатов разных уровней и глав поселений проходят и в Омской области, и там явка несколько ниже – 5,12%.