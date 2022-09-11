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Появились первые данные о ходе выборов в Омский горсовет

11 сентября 05:22
Фото: Город55

На выборах в Омский горсовет проголосовали больше 6% избирателей

По словам главы избиркома Ивана Ходакова, голосование проходит без эксцессов.

В Омске сегодня проходят выборы депутатов Городского совета. Участки открылись в 8:00, и к 10:00, по данным избиркома, проголосовали 6,15% избирателей. Стоит отметить, что выборы депутатов разных уровней и глав поселений проходят и в Омской области, и там явка несколько ниже – 5,12%.

«В городе работает 461 избирательный участок, - рассказал глава избиркома Иван Ходаков. – Выборы проходят без каких-либо эксцессов. На большинстве участков по рекомендации Центральной избирательной комиссии звучал гимн Российской Федерации, и я сам почувствовал, что это придаёт торжественности всему процессу: у меня чувство патриотизма в разы повысилось».

Особенность сегодняшних выборов в том, что нет списочных кандидатов: все депутаты избираются по одномандатным округам. По словам Ходакова, с точки зрения избирательного процесса разница только в количестве бюллетеней: избирательные участки остаются прежними.

#Николай Эйхвальд#Политика#Город#Выборы депутатов#Выборы в Омский Горсовет
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