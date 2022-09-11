Губернатор Александр Бурков проголосовал на выборах депутатов Омского горсовета

Александр Бурков пришел на свой избирательный участок около 10 утра. Он заполнил бюллетень в кабинке и опустил его в электронный комплекс для обработки бюллетеней.
В этом году выборы в Омский горсовет проходят по мажоритарной системе. Избираются 40 депутатов по 40 избирательным округам.
«Городской совет - это один из ключевых органов власти в нашем городе Омске. Поэтому очень важно, кто придет в этот городской совет и кто будет работать в интересах своих избирателей. Важно, чтобы сегодня в горсовете работали те люди, которые знают свою территорию, делают реальные дела на этой территории и несут ответственность за каждый микрорайон, за каждый двор, у которых есть стратегия развития округов. И чтобы каждый, кто придет в городской совет, понимал, что ему делать в ближайшие пять лет: где и какие ремонтировать детские и спортивные площадки, где не хватает объектов дошкольного и дополнительного образования»,- прокомментировал губернатор.