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Губернатор Александр Бурков проголосовал на выборах депутатов Омского горсовета

11 сентября 05:54
Фото: omskportal.ru
Сегодня в Омске проходят выборы в Омский городской Совет седьмого созыва.

Александр Бурков пришел на свой избирательный участок около 10 утра. Он заполнил бюллетень в кабинке и опустил его в электронный комплекс для обработки бюллетеней. 

В этом году выборы в Омский горсовет проходят по мажоритарной системе. Избираются 40 депутатов по 40 избирательным округам.

«Городской совет - это один из ключевых органов власти в нашем городе Омске. Поэтому очень важно, кто придет в этот городской совет и кто будет работать в интересах своих избирателей. Важно, чтобы сегодня в горсовете работали те люди, которые знают свою территорию, делают реальные дела на этой территории и несут ответственность за каждый микрорайон, за каждый двор, у которых есть стратегия развития округов. И чтобы каждый, кто придет в городской совет, понимал, что ему делать в ближайшие пять лет: где и какие ремонтировать детские и  спортивные площадки, где не хватает объектов дошкольного и дополнительного образования»,- прокомментировал губернатор.
#Политика#Выборы в Омский Горсовет
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