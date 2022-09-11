К полудню 11 сентября в Омске проголосовал каждый 12-й избиратель

В Омске продолжаются выборы депутатов Городского совета. Как уже писал Город55, к 10:00 11 сентября свои голоса отдали 6,15% омичей, то есть каждый 16-й. К 12:00 явка составила 8,39%: получается, в выборах принял участие каждый 12-й горожанин. Максимальное значение (12,28%) достигнуто в избирательном округе №39 в Ленинском округе города, а минимальное (5,07%) – в избирательном округе №9 на Левобережье.