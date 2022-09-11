Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

К полудню 11 сентября в Омске проголосовал каждый 12-й избиратель

11 сентября 06:55
Фото: Антон Засимов / 1MI

К 12:00 явка на выборах депутатов Омского горсовета составила 8%

Суммарная явка на выборах в Городской совет превысила 8%.

В Омске продолжаются выборы депутатов Городского совета. Как уже писал Город55, к 10:00 11 сентября свои голоса отдали 6,15% омичей, то есть каждый 16-й. К 12:00 явка составила 8,39%: получается, в выборах принял участие каждый 12-й горожанин. Максимальное значение (12,28%) достигнуто в избирательном округе №39 в Ленинском округе города, а минимальное (5,07%) – в избирательном округе №9 на Левобережье.

Стоит отметить, что 5,26% омичей проголосовали досрочно. Таким образом, сегодня до полудня на избирательные участки пришли всего три с небольшим процента горожан. На предыдущих выборах в Горсовет, в 2017 году, общая явка к 12:00 составила 9,54%, а по итогам выборов свои голоса отдали 21,7% омичей.

#Николай Эйхвальд#Политика#Общество#Выборы депутатов#Выборы в Омский Горсовет#Новости
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10