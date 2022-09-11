В Омске стартовали выборы депутатов горсовета седьмого созыва

Выбирать депутатов горсовета в этом году впервые будут по мажоритарной системе — исключительно по одномандатным округам, без партийных списков. То есть избиратели смогут проголосовать не за партию, а за конкретных кандидатов. Всего на выборы зарегистрировали 230 кандидатов, из них 225 от партий и 5 - самовыдвиженцы. Избирательных округов по новой системе будет 40.