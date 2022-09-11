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В Омске стартовали выборы депутатов горсовета седьмого созыва

11 сентября 02:01
Фото: 1MI
В 8:00 утра в городе открылся 461 избирательный участок.

Сегодня, 11 сентября, стартовало голосование за депутатов Омского городского Совета седьмого созыва. Избирательные участки традиционно будут работать с 8:00 до 20:00.

Выбирать депутатов горсовета в этом году впервые будут по мажоритарной системе — исключительно по одномандатным округам, без партийных списков. То есть избиратели смогут проголосовать не за партию, а за конкретных кандидатов. Всего на выборы зарегистрировали 230 кандидатов, из них 225 от партий и 5 - самовыдвиженцы. Избирательных округов по новой системе будет 40.

С 7 сентября проходило досрочное голосование в участковых избиркомах.

Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК России.

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