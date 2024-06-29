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Утонул ребенок

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2024
Экспертизы не было. В Омске прошел суд о признании самостроем аквапарк «Политотдела»
29 июня, 09:45
Двоих не спасли. Шесть детей провалились под лед в Омской области
Последний случай провала под лед закончился благополучно, однако ребенок все же попал в воду.
19 марта, 11:53
2023
Стали известны обстоятельства, при которых в Омске утонула 13-летняя девочка
8 августа 2023, 06:53
Два подростка утонули на глазах у друзей в Омской области
4 августа 2023, 04:44
Печальная статистика. С начала сезона в Омской области утонули 28 человек
Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
14 июля 2023, 07:44
Прокуратура проверит несчастный случай, в результате которого утонул 15-летний омич
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
5 июля 2023, 04:11
В Омской области в котловане утонул 15-летний подросток
5 июля 2023, 03:16
В омском следкоме завели дело из-за смерти 16-летнего подростка во время купания
Трагедия произошла 15 июня рядом с железнодорожным мостом у Речного порта.
16 июня 2023, 09:11
В Омске на протоке Иртыша утонул 14-летний школьник
Мальчик вместе с одноклассником находился в месте, которое не предназначено для купания.
5 июня 2023, 07:48
Управляющий базы отдыха под Омском ответит за смерть ребенка в бассейне
Трагедия произошла в мае прошлого года. 14-летний школьник утонул, купаясь в бассейне.
31 марта 2023, 07:32
2022
Один за одним. В Омской области массово стали тонуть люди
Омичи тонут в необорудованных для купания местах, и на этом фоне прокуратура начала проверку.
19 июля 2022, 09:43

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