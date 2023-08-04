Два подростка утонули на глазах у друзей в Омской области

Чуть позже вечером, примерно в 20:30 утонула 17-летняя девушка из многодетной семьи. Она также отправилась покупаться с подругами. Они находились на котловане «Королевский» в четырех км от села Медвежье (Исилькульский район). С ней в компании были девочки младше. Они побежали за помощью, чтобы спасти девушку, но в итоге она погибла.