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Два подростка утонули на глазах у друзей в Омской области

4 августа 2023, 04:44
Фото: Город55
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По факту их смерти возбуждено уголовное дело.

В региональном УМВД рассказали о двух несчастных случаях на воде, произошедших за последние сутки в Омской области. Погибли подростки. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинением смерти по неосторожности).

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Омской области, вчера днем, 3 августа, около 15:30 на Иртыше у села Соляное (Черлакский район) утонул 14-летний мальчик. Он пришел вместе с друзьями купаться и утонул, отплыв дальше приятелей от берега.

Чуть позже вечером, примерно в 20:30 утонула 17-летняя девушка из многодетной семьи. Она также отправилась покупаться с подругами. Они находились на котловане «Королевский» в четырех км от села Медвежье (Исилькульский район). С ней в компании были девочки младше. Они побежали за помощью, чтобы спасти девушку, но в итоге она погибла.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в региональном следкоме.

Известно, что на берегу были поставлены знаки, которые запрещали купание в этом месте. Ранее Город55 писал о гибели 39-летнего мужчины. Он употребил алкоголь вместе с другом и отправился рыбачить. Спрыгнув с лодки, сельчанин утонул.

В Омской области на озере утонул 39-летний рыбак
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Омск#Происшествия#Дети#Утонул ребенок#Утонул#Смерть ребенка#Смерть#Смерть на водоемах
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