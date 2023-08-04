Два подростка утонули на глазах у друзей в Омской области

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В региональном УМВД рассказали о двух несчастных случаях на воде, произошедших за последние сутки в Омской области. Погибли подростки. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинением смерти по неосторожности).
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Омской области, вчера днем, 3 августа, около 15:30 на Иртыше у села Соляное (Черлакский район) утонул 14-летний мальчик. Он пришел вместе с друзьями купаться и утонул, отплыв дальше приятелей от берега.
Чуть позже вечером, примерно в 20:30 утонула 17-летняя девушка из многодетной семьи. Она также отправилась покупаться с подругами. Они находились на котловане «Королевский» в четырех км от села Медвежье (Исилькульский район). С ней в компании были девочки младше. Они побежали за помощью, чтобы спасти девушку, но в итоге она погибла.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в региональном следкоме.
Известно, что на берегу были поставлены знаки, которые запрещали купание в этом месте. Ранее Город55 писал о гибели 39-летнего мужчины. Он употребил алкоголь вместе с другом и отправился рыбачить. Спрыгнув с лодки, сельчанин утонул.