В Омской области в котловане утонул 15-летний подросток

По предварительным данным, школьник вместе с одноклассником пошел купаться на котлован рядом с деревней Трубецкое. Парень решил переплыть водоем, но не рассчитал свои силы и утонул в 300 метрах от противоположного берега. Молодого человека пытались спасти очевидцы, но не смогли. В настоящее время тело погибшего пытаются достать из воды. В следкоме отметили, что котлован не оборудован для пляжного отдыха.