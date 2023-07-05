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В Омской области в котловане утонул 15-летний подросток

5 июля 2023, 03:16
Фото: 1MI
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Парень попытался переплыть водоем, но не рассчитал свои силы.

В Азовском районе Омской области утонул 15-летний подросток, сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе регионального следкома.

По предварительным данным, школьник вместе с одноклассником пошел купаться на котлован рядом с деревней Трубецкое. Парень решил переплыть водоем, но не рассчитал свои силы и утонул в 300 метрах от противоположного берега. Молодого человека пытались спасти очевидцы, но не смогли. В настоящее время тело погибшего пытаются достать из воды. В следкоме отметили, что котлован не оборудован для пляжного отдыха.

Это уже 21-й случай гибели на воде в этом году в Омской области. За аналогичный период прошлого года было 10 пострадавших на воде. При этом пятерых омичей удалось спасти.

На реках и водоемах Омской области утонуло уже 20 человек
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#Евгений Игишев#Утонул#Утонул ребенок#Котлован#Азовский район#Смерть#Общество#Происшествия#Омск#Омская область
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