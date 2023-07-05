В Омской области в котловане утонул 15-летний подросток

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
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Updated Сегодня, 03:18
В Азовском районе Омской области утонул 15-летний подросток, сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе регионального следкома.
По предварительным данным, школьник вместе с одноклассником пошел купаться на котлован рядом с деревней Трубецкое. Парень решил переплыть водоем, но не рассчитал свои силы и утонул в 300 метрах от противоположного берега. Молодого человека пытались спасти очевидцы, но не смогли. В настоящее время тело погибшего пытаются достать из воды. В следкоме отметили, что котлован не оборудован для пляжного отдыха.
Это уже 21-й случай гибели на воде в этом году в Омской области. За аналогичный период прошлого года было 10 пострадавших на воде. При этом пятерых омичей удалось спасти.