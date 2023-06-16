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В омском следкоме завели дело из-за смерти 16-летнего подростка во время купания

16 июня 2023, 09:11
Фото: СУ СКР по Омской области
Трагедия произошла 15 июня рядом с железнодорожным мостом у Речного порта.

В СУ СКР по Омской области завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» по факту смерти 16-летнего подростка. Юноша утонул во время купания возле железнодорожного моста рядом с Речным портом. Трагедия произошла 15 июня около 18:00.

Как ранее сообщал Город55, подросток является воспитанником интерната, а купаться на реку пришел вместе с друзьями. В следкоме уточнили, что юноша нырнул под воду, а вынырнуть не смог.

«Основными причинами гибели является купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных правил поведения на воде и проведение досуга без присмотра взрослых», — напомнили следователи.

Отметим, что с 1 июня в Омске работают 5 муниципальных пляжей, на которых дежурят спасатели, которые могут помочь в случае чрезвычайной ситуации на воде и оказать первую доврачебную помощь.

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#Евгений Игишев#Следком#Утонул#Утонул ребенок#Несчастный случай#Происшествия#Омск
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