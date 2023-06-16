В омском следкоме завели дело из-за смерти 16-летнего подростка во время купания

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В СУ СКР по Омской области завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» по факту смерти 16-летнего подростка. Юноша утонул во время купания возле железнодорожного моста рядом с Речным портом. Трагедия произошла 15 июня около 18:00.
Как ранее сообщал Город55, подросток является воспитанником интерната, а купаться на реку пришел вместе с друзьями. В следкоме уточнили, что юноша нырнул под воду, а вынырнуть не смог.
«Основными причинами гибели является купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных правил поведения на воде и проведение досуга без присмотра взрослых», — напомнили следователи.
Отметим, что с 1 июня в Омске работают 5 муниципальных пляжей, на которых дежурят спасатели, которые могут помочь в случае чрезвычайной ситуации на воде и оказать первую доврачебную помощь.