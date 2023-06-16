В омском следкоме завели дело из-за смерти 16-летнего подростка во время купания

В СУ СКР по Омской области завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» по факту смерти 16-летнего подростка. Юноша утонул во время купания возле железнодорожного моста рядом с Речным портом. Трагедия произошла 15 июня около 18:00.