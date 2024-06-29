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иллюстрация

Экспертизы не было. В Омске прошел суд о признании самостроем аквапарк «Политотдела»

29 июня 2024, 09:45
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске состоялся суд о признании самостроем аквапарк «Политотдела»

Выяснилось, что на территории базы отдыха также были многочисленные нарушения пожарной безопасности.

Стало известно, что лечебно-оздоровительный комплекс «Политотдел» требовали признать самовольной постройкой. С соответствующим заявлением в суд пришел прокурор Любинского района. Он обратился с иском к ООО «Сибирские курорты» и базе отдыха «Политотдел».

Прокурорская сторона отмечала на заседании, что объект строился без проектно-сметной документации, экспертизы. Госстрайнадзор при этом никаких заключений не выдавал. Также, по мнению сотрудников надзорного ведомства, комплекс работал с многочисленными нарушениями требований пожарной безопасности.

Ответчик отметил в суде, что при строительстве базы отдыха действовали другие градостроительные нормы. Это было в 1986 году. Он уточнил, что у «Политотдела» есть лицензия от минздрава, а в ЕГРН зарегистрировано право собственности на здание лечебно-оздоровительного комплекса. По поводу пожарной безопасности представитель базы отдыха ответил, что уже устранил часть нарушений.

По итогу суд не признал «Политотдел» самовольной постройкой. При этом потребовал от ответчика устранить все нарушения пожарной безопасности.

Напомним, что в «Политотделе» произошла трагедия. Два года назад там утонул 14-летний мальчик. Следствие посчитало, что управляющий базой отдыха не позаботился о создании безопасных условий в аквапарке.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Россия#Новости#Политотдел#Утонул ребенок#База отдыха
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