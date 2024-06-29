Экспертизы не было. В Омске прошел суд о признании самостроем аквапарк «Политотдела»

Ответчик отметил в суде, что при строительстве базы отдыха действовали другие градостроительные нормы. Это было в 1986 году. Он уточнил, что у «Политотдела» есть лицензия от минздрава, а в ЕГРН зарегистрировано право собственности на здание лечебно-оздоровительного комплекса. По поводу пожарной безопасности представитель базы отдыха ответил, что уже устранил часть нарушений.