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В Омске на протоке Иртыша утонул 14-летний школьник

5 июня 2023, 07:48
Фото: Город55
На Иртыше дети купались без сопровождения взрослых.
Мальчик вместе с одноклассником находился в месте, которое не предназначено для купания.

В Омске следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Поводом для этого стала гибель 14-летнего школьника на Иртыше в районе улицы Мельничной.

«По версии следствия, ребенок вместе с одноклассником купался на протоке Иртыша в месте, которое не оборудовано для купания. В какой-то момент ребенок оступился в воде и утонул», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Сейчас следователи изучают все обстоятельства случившегося и в рамках уголовного дела намерены проверить действия профилактических служб.

Добавим, что с наступлением жары водные трагедии унесли уже 5 жизней, в том числе 4 детей.

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