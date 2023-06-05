В Омске на протоке Иртыша утонул 14-летний школьник

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В Омске следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Поводом для этого стала гибель 14-летнего школьника на Иртыше в районе улицы Мельничной.
«По версии следствия, ребенок вместе с одноклассником купался на протоке Иртыша в месте, которое не оборудовано для купания. В какой-то момент ребенок оступился в воде и утонул», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Сейчас следователи изучают все обстоятельства случившегося и в рамках уголовного дела намерены проверить действия профилактических служб.
Добавим, что с наступлением жары водные трагедии унесли уже 5 жизней, в том числе 4 детей.