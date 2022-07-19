Один за одним. В Омской области массово стали тонуть люди

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, с начала купального сезона в Омской области погибли сразу 6 подростков. Также недавно в Иртыше вблизи деревни Усть-Тамак утонул 30-летний рыбак, а 17 июля в Омске при купании в Иртыше утонули 20-летний и 32-летний мужчины.