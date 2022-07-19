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Один за одним. В Омской области массово стали тонуть люди

Один за одним. В Омской области массово стали тонуть люди

Вчера, 15:43
Фото: 1MI

В Омской области утонули сразу 6 подростков

Омичи тонут в необорудованных для купания местах, и на этом фоне прокуратура начала проверку.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, с начала купального сезона в Омской области погибли сразу 6 подростков. Также недавно в Иртыше вблизи деревни Усть-Тамак утонул 30-летний рыбак, а 17 июля в Омске при купании в Иртыше утонули 20-летний и 32-летний мужчины.

По каждому несчастному случаю проводятся проверки, чтобы выяснить причины случившегося. Чаще всего гибель на воде случается в местах, не оборудованных для купания. Дети гибнут из-за недостаточного контроля со стороны родителей.

На фоне массовой гибели людей на воде омская прокуратура также объявила о начале проверки. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Река#Утонул#Утонул ребенок#Утонул человек
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