Один за одним. В Омской области массово стали тонуть люди

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, с начала купального сезона в Омской области погибли сразу 6 подростков. Также недавно в Иртыше вблизи деревни Усть-Тамак утонул 30-летний рыбак, а 17 июля в Омске при купании в Иртыше утонули 20-летний и 32-летний мужчины.
По каждому несчастному случаю проводятся проверки, чтобы выяснить причины случившегося. Чаще всего гибель на воде случается в местах, не оборудованных для купания. Дети гибнут из-за недостаточного контроля со стороны родителей.
На фоне массовой гибели людей на воде омская прокуратура также объявила о начале проверки.