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Стали известны обстоятельства, при которых в Омске утонула 13-летняя девочка

8 августа 2023, 06:53
Фото: Город55
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Она приехала вместе со старшей сестрой погостить у отца.

В Омске возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки. Она утонула вчера вечером на территории Советского парка, купаясь в Иртыше. В СУ СК РФ по Омской области рассказали обстоятельства, при которых случилась трагедия.

По данным пресс-службы ведомства, девочка пошла на берег со старшей сестрой и знакомым, которые были на год старше нее. Компания обосновалась примерно в 100 метрах от пляжа в парке. Дети отплыли от берега и оказались в месте с сильным течением. Почувствовав, что их начало сносить, старшая сестра с мальчиком смогли выбраться из воды. Утонувшая девочка, как оказалось, не умела плавать, спасти ее не получилось.

«Сестры приехали в город погостить к отцу, который не контролировал их местонахождение», — добавили в Следственном Комитете.

Сотрудники регионального следкома выясняют обстоятельства случившегося. Ранее в УМВД сообщали, что девочка приехала из Кормиловского района.

13-летняя омичка утонула в Иртыше на территории Советского парка
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#Алина Ясинская#Происшествия#Дети#Новости#Омск#Утонул#Утонул ребенок#Смерть на водоемах#Смерть
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