Стали известны обстоятельства, при которых в Омске утонула 13-летняя девочка

По данным пресс-службы ведомства, девочка пошла на берег со старшей сестрой и знакомым, которые были на год старше нее. Компания обосновалась примерно в 100 метрах от пляжа в парке. Дети отплыли от берега и оказались в месте с сильным течением. Почувствовав, что их начало сносить, старшая сестра с мальчиком смогли выбраться из воды. Утонувшая девочка, как оказалось, не умела плавать, спасти ее не получилось.