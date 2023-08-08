Стали известны обстоятельства, при которых в Омске утонула 13-летняя девочка

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Published Сегодня, 06:53
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В Омске возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки. Она утонула вчера вечером на территории Советского парка, купаясь в Иртыше. В СУ СК РФ по Омской области рассказали обстоятельства, при которых случилась трагедия.
По данным пресс-службы ведомства, девочка пошла на берег со старшей сестрой и знакомым, которые были на год старше нее. Компания обосновалась примерно в 100 метрах от пляжа в парке. Дети отплыли от берега и оказались в месте с сильным течением. Почувствовав, что их начало сносить, старшая сестра с мальчиком смогли выбраться из воды. Утонувшая девочка, как оказалось, не умела плавать, спасти ее не получилось.
«Сестры приехали в город погостить к отцу, который не контролировал их местонахождение», — добавили в Следственном Комитете.
Сотрудники регионального следкома выясняют обстоятельства случившегося. Ранее в УМВД сообщали, что девочка приехала из Кормиловского района.