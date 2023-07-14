Печальная статистика. С начала сезона в Омской области утонули 28 человек

В Омской области в 2023 году на водоемах утонули 28 человек. Это в 2 раза больше, чем на аналогичную дату в 2022 году, когда было зафиксировано 12 инцидентов. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной безопасности на воде сегодня, 13 июля. Омичам напомнили, что заходить в воду можно только в специально отведенных местах.