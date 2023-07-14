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Печальная статистика. С начала сезона в Омской области утонули 28 человек

14 июля 2023, 07:44
Фото: 1MI
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В водоемах Омской области в 2023 году утонули 28 местных жителей

Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Омской области в 2023 году на водоемах утонули 28 человек. Это в 2 раза больше, чем на аналогичную дату в 2022 году, когда было зафиксировано 12 инцидентов. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной безопасности на воде сегодня, 13 июля. Омичам напомнили, что заходить в воду можно только в специально отведенных местах.

«Безопасным отдых на воде может быть только в санкционированных местах На специально оборудованных пляжах. На территории города Омска в настоящий момент действует 6 пляжей, где имеются все необходимые средства спасения, дежурят спасатели, исследовано дно. В муниципальных районах так же есть санкционированные места отдыха у воды», — рассказал представитель министерства региональной безопасности Омской области Радик Усманов.

Спасатели утверждают, что часто люди пренебрегают правилами безопасности.

«К сожалению, некоторые граждане не совсем адекватно подходят к отдыху у воды: употребляют спиртные напитки, не следят за детьми, тем самым провоцируют происшествия и трагедии. У водоемов следует неукоснительно соблюдать правила безопасности и быть сконцентрированным», — сообщил заместитель начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Омской области Александр Дедков.

Позавчера, 12 июля, в Омской области утонули два человека. В микрорайоне Крутая горка погиб 26-летний местный житель. Он отдыхал на берегу Иртыша вместе с друзьями. Как рассказали очевидцы, молодой человек прыгнул в воду с обрыва. Второй случай произошел в деревне Эбаргуль Усть-Ишимского района. Там утонула 59-летняя женщина.

Трагедии на воде. В Омской области утонули два человека
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