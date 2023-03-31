Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Управляющий базы отдыха под Омском ответит за смерть ребенка в бассейне

31 марта 2023, 07:32
Фото: 1MI
Родственники погибшего ребенка утверждают, что за детьми в бассейне никто не следил
Трагедия произошла в мае прошлого года. 14-летний школьник утонул, купаясь в бассейне.

В Любинском районном суде рассмотрят дело о смерти ребенка в бассейне на базе отдыха «Политотдел», рассказали сегодня, 31 марта, в пресс-службе регионального следкома. 49-летнего управляющего будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему грозит до 6 лет колонии. Родителями также заявлен гражданский иск на 4 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.

Напомним, трагедия произошла 26 мая 2022 года. 14-летний школьник, не умеющий плавать, утонул в бассейна аквапарка. Через несколько дней после происшествия, управляющего задержали в рамках расследования уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Семье погибшего мальчика показали видеозаписи с камер наблюдения, установленных в аквапарке. Его тетя рассказала, что на записи частично запечатлен момент гибели подростка. Ребенок, по словам женщины нырял вместе с одноклассником в большом бассейне, глубина которого достигает 3.5 метров. Сопровождающих при этом на записи не видно, как и дежурных спасателей.

В омском аквапарке захлебнулся 14-летний школьник
Узнать подробнее
«Никто не следил». Появились подробности трагедии в омском аквапарке
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Дети#Смерть#Смерть ребенка#Утонул#Утонул ребенок#Политотдел#Любинский район#Уголовное дело#Суд
Подпишитесь
Обещания экс-губернатора Буркова. Чего так и не дождались жители Омской области?
Сегодня, 07:51
«Скоро будем дома». Виталий Хоценко вылетел в Омск вместе с Александром Бурковым
Сегодня, 07:38
«Готов свернуть горы». Политологи высказались о назначении Виталия Хоценко
Вчера, 10:51
Жилье, дороги мосты. Хоценко рассказал, чем займется в Омске в первую очередь
Сегодня, 02:50
Этой весной из Омской области в армию отправятся около тысячи призывников
Сегодня, 03:38
Виктор Назаров рассказал, что для него отставка Буркова стала полной неожиданностью
Сегодня, 06:36