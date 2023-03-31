Управляющий базы отдыха под Омском ответит за смерть ребенка в бассейне

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В Любинском районном суде рассмотрят дело о смерти ребенка в бассейне на базе отдыха «Политотдел», рассказали сегодня, 31 марта, в пресс-службе регионального следкома. 49-летнего управляющего будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему грозит до 6 лет колонии. Родителями также заявлен гражданский иск на 4 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.
Напомним, трагедия произошла 26 мая 2022 года. 14-летний школьник, не умеющий плавать, утонул в бассейна аквапарка. Через несколько дней после происшествия, управляющего задержали в рамках расследования уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Семье погибшего мальчика показали видеозаписи с камер наблюдения, установленных в аквапарке. Его тетя рассказала, что на записи частично запечатлен момент гибели подростка. Ребенок, по словам женщины нырял вместе с одноклассником в большом бассейне, глубина которого достигает 3.5 метров. Сопровождающих при этом на записи не видно, как и дежурных спасателей.