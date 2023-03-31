Управляющий базы отдыха под Омском ответит за смерть ребенка в бассейне

В Любинском районном суде рассмотрят дело о смерти ребенка в бассейне на базе отдыха «Политотдел», рассказали сегодня, 31 марта, в пресс-службе регионального следкома. 49-летнего управляющего будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему грозит до 6 лет колонии. Родителями также заявлен гражданский иск на 4 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.