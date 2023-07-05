Прокуратура проверит несчастный случай, в результате которого утонул 15-летний омич

Несчастный случай произошел накануне, 4 июля. Школьник вместе со своим другом пошел купаться на котлован рядом с деревней Трубецкое. Подросток попытался переплыть водоем, но не добрался до противоположного берега и утонул. Очевидцы пытались помочь молодому человек, но не смогли. В настоящее время тело погибшего подростка пытаются достать из котлована.