Прокуратура проверит несчастный случай, в результате которого утонул 15-летний омич

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Прокуратура Азовского немецкого национального района проконтролирует доследственную проверку по факту смерти 15-летнего ребенка на котловане.
Несчастный случай произошел накануне, 4 июля. Школьник вместе со своим другом пошел купаться на котлован рядом с деревней Трубецкое. Подросток попытался переплыть водоем, но не добрался до противоположного берега и утонул. Очевидцы пытались помочь молодому человек, но не смогли. В настоящее время тело погибшего подростка пытаются достать из котлована.
«Ход процессуальной проверки по факту случившегося контролируется прокуратурой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.