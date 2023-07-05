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Прокуратура проверит несчастный случай, в результате которого утонул 15-летний омич

5 июля 2023, 04:11
Фото: 1MI
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Азовского немецкого национального района проконтролирует доследственную проверку по факту смерти 15-летнего ребенка на котловане.

Несчастный случай произошел накануне, 4 июля. Школьник вместе со своим другом пошел купаться на котлован рядом с деревней Трубецкое. Подросток попытался переплыть водоем, но не добрался до противоположного берега и утонул. Очевидцы пытались помочь молодому человек, но не смогли. В настоящее время тело погибшего подростка пытаются достать из котлована.

«Ход процессуальной проверки по факту случившегося контролируется прокуратурой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Омской области в котловане утонул 15-летний подросток
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#Евгений Игишев#Омск#Прокуратура#Следком#Утонул ребенок#Происшествия#Общество#Омская область#Азовский район
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