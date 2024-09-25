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Садоводство

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Сентябрь
Тыква-гигант и 20 тонн овощей. Омич собрал внушительный урожай со своего огорода
Садовод из Горьковского района похвастался достигнутым успехом в сборе урожая. Этим летом мужчина вырастил гигантскую тыкву весом более 150 кг.
25 сентября, 11:04
Сбор урожая на даче и огороде: общие правила, советы и сроки
25 сентября, 04:56
Только по выходным. Омичам показали новое расписание дачных автобусов
С 14 октября дачные маршруты завершат свою работу в этом году.
24 сентября, 05:48
Дачный сезон — все? Названы даты приостановки автобусов до омских СНТ
17 сентября, 07:11
Тыквенный бум в Омске: жители собирают гигантские урожаи
16 сентября, 05:55
Затопленные дачи, нашествие летучих мышей и непригодные дома. Омск сегодня
10 сентября, 15:11
В Омске три частных дома на 19-й Линии признали непригодными для проживания
10 сентября, 12:47
Август
Работали с нарушениями. «ТГК-11» уличили в халатности после подтопления омских СНТ
16 августа, 11:50
Смертельно опасно. В Омске обнаружили ядовитое растение, пожирающее все вокруг
15 августа, 13:06
Июль
Началась подготовка. В этом году омичи увидят больше 250 тысяч цветов на «Флоре»
11 июля, 07:25
Июнь
В Омске ищут подрядчиков для создания цветочных инсталляций на выставке «Флора-2024»
18 июня, 04:07

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