В Омске ищут подрядчиков для создания цветочных инсталляций на выставке «Флора-2024»

С середины февраля команда специалистов — агрономов, дизайнеров и флористов — разрабатывала концепцию 72-й цветочной выставки. Она будет посвящена Году семьи. В планах — установить в скверах Выставочном и Воскресенском более 30 ландшафтных цветочных экспозиций. Они будут отражать многогранное и важное понятие — семья.