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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

«Флора-2024»

В Омске ищут подрядчиков для создания цветочных инсталляций на выставке «Флора-2024»

18 июня 2024, 04:07
Фото: Т-г канал Сергея Шелеста
«Флора-2024»
Сергей Шелест объявил, что в преддверии дня рождения Омска откроется традиционная выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства под названием «Флора-2024». Сегодня начнется аукцион для поиска подрядчиков, которые займутся цветочными композициями.

Сегодня Сергей Шелест сообщил, что цветочная выставка откроется 2 августа и продлится 5 дней. К 1 августа на локациях установят ландшафтные фигуры и оформят композиции живыми цветами и флористическими элементами.

«Флора-2024»«Флора-2024»
«Флора-2024»«Флора-2024»
«Флора-2024»«Флора-2024»
«Флора-2024»
Фото: Т-г канал Сергея Шелеста

С середины февраля команда специалистов — агрономов, дизайнеров и флористов — разрабатывала концепцию 72-й цветочной выставки. Она будет посвящена Году семьи. В планах — установить в скверах Выставочном и Воскресенском более 30 ландшафтных цветочных экспозиций. Они будут отражать многогранное и важное понятие — семья.

«Больше половины композиций создадут наши партнеры: различные предприятия и организации города. Для создания 16 цветочных инсталляций мы привлечем подрядчиков. Уже сегодня на портале государственных закупок появится соответствующий аукцион по поиску подрядной организации», — написал в своем телеграм-канале мэр.

Уже на следующей неделе специалисты УДХБ начнут подготовительные работы на территории будущей «Флоры». Они займутся выравниванием и подсевом газона, ремонтом малых архитектурных форм и другими задачами.

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