В Омске ищут подрядчиков для создания цветочных инсталляций на выставке «Флора-2024»

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Сегодня Сергей Шелест сообщил, что цветочная выставка откроется 2 августа и продлится 5 дней. К 1 августа на локациях установят ландшафтные фигуры и оформят композиции живыми цветами и флористическими элементами.
С середины февраля команда специалистов — агрономов, дизайнеров и флористов — разрабатывала концепцию 72-й цветочной выставки. Она будет посвящена Году семьи. В планах — установить в скверах Выставочном и Воскресенском более 30 ландшафтных цветочных экспозиций. Они будут отражать многогранное и важное понятие — семья.
«Больше половины композиций создадут наши партнеры: различные предприятия и организации города. Для создания 16 цветочных инсталляций мы привлечем подрядчиков. Уже сегодня на портале государственных закупок появится соответствующий аукцион по поиску подрядной организации», — написал в своем телеграм-канале мэр.
Уже на следующей неделе специалисты УДХБ начнут подготовительные работы на территории будущей «Флоры». Они займутся выравниванием и подсевом газона, ремонтом малых архитектурных форм и другими задачами.