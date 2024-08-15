Смертельно опасно. В Омске обнаружили ядовитое растение, пожирающее все вокруг

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В одном из дворов у жилого дома на улице Кемеровская обнаружили рассадник опасного растения — повилика. Это паразит, который питается соками других растений. В Омске она уже атаковала кустарники и деревья, но, к счастью, до цветов еще не добралась.
Специалисты Россельхознадзора, как сообщили «Вести.Омск», срочно выехали на место обнаружения очага и приступили к сбору паразита. По словам представителей, если животное съест растение, зараженное повиликой, оно может заболеть. Кроме того, паразит может нанести серьезный ущерб и растениям, высасывая из них соки и подавляя их рост.
Несколько очагов распространения повилики обнаружены и в других местах. Для предотвращения дальнейшего распространения зараженные кустарники и деревья будут сжигаться. Особенно важно следить за тем, чтобы домашние питомцы не контактировали с растениями, зараженными повиликой.
Ранее Город55 сообщал о том, что в Омск чуть не попали 36 тонн перцев, которые были заражены повиликой. Все овощи пришлось уничтожить, чтобы не допустить заражения других продуктов.