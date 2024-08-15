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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

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Смертельно опасно. В Омске обнаружили ядовитое растение, пожирающее все вокруг

15 августа 2024, 13:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске обнаружили смертельно опасного для кошек и собак паразита

На улице Кемеровская разрослось опасное растение — повилика. Она может серьезно навредить как домашним питомцам, так и растениям.

В одном из дворов у жилого дома на улице Кемеровская обнаружили рассадник опасного растения — повилика. Это паразит, который питается соками других растений. В Омске она уже атаковала кустарники и деревья, но, к счастью, до цветов еще не добралась.

Специалисты Россельхознадзора, как сообщили «Вести.Омск», срочно выехали на место обнаружения очага и приступили к сбору паразита. По словам представителей, если животное съест растение, зараженное повиликой, оно может заболеть. Кроме того, паразит может нанести серьезный ущерб и растениям, высасывая из них соки и подавляя их рост.

Несколько очагов распространения повилики обнаружены и в других местах. Для предотвращения дальнейшего распространения зараженные кустарники и деревья будут сжигаться. Особенно важно следить за тем, чтобы домашние питомцы не контактировали с растениями, зараженными повиликой.

Ранее Город55 сообщал о том, что в Омск чуть не попали 36 тонн перцев, которые были заражены повиликой. Все овощи пришлось уничтожить, чтобы не допустить заражения других продуктов.

На прилавки омских магазинов чуть не попали 36 тонн перцев с опасным паразитом
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#Кристина Антоносян#Общество#Происшествия#Омск#Новости#Садовод#Огород#Растения#Урожай#Садоводство
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