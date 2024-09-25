Сбор урожая на даче и огороде: общие правила, советы и сроки

Эти корнеплоды не слишком торопливы в созревании: их можно собирать в конце сентября или начале октября, перед первыми заморозками. Но стоит помнить, что свекла и морковь могут очень пострадать от дождей: избыток влаги приведет к растрескиванию плодовых тел и сохранить их уже не получится. Кроме того, если осень достаточно теплая, свекле тоже может «не поздоровиться» — если передержать корнеплод в земле, он станет очень волокнистым. Этого можно избежать, если наблюдать за растением — созревшей свекле в земле становится «тесно», а нижние листья начинают желтеть. Морковь даже можно чуть-чуть «передержать»: она способна пережить первые заморозки, и, по некоторым наблюдениям, даже может выдержать первые снега.