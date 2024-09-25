Сбор урожая на даче и огороде: общие правила, советы и сроки

Posted 25 сентября, 04:56
Published 25 сентября, 04:56
Modified 25 сентября, 04:59
Updated 25 сентября, 04:59
Тема приумножения и сохранения урожая — очень обширна, а многие ее элементы являются либо отраслью научных исследований, либо — бытовых домыслов: «новичку» в таких условиях придется достаточно трудно. Однако общие рекомендации существуют даже и в таких сложных вопросах: хуже от них точно не станет.
Первое, что сразу же можно отметить — это своевременность сбора урожая, росшего в течение всего лета. В противном случае придется столкнуться с недозрелыми или, наоборот, перезрелыми плодами. Стоит ли говорить, что для дальнейшего хранения они уже не подойдут? Да, есть и исключения, например томаты — в условиях короткого сибирского лета их собирают зелеными и дозревают они уже сами по себе, без необходимого «заземления», но в большинстве случаев нарушение сроков сказывается на вкусовых качествах и устойчивости плодов к хранению.
Недозревшие овощи часто «дряблеют», легко повреждаются, могут даже загнивать (что уже может нанести урон вообще всем запасам!), а перезревшие чаще всего утрачивают все свои вкусовые преимущества.
Соответственно, первое правило сразу же порождает второе — убирать с грядок, безусловно, необходимо все. Во-первых, элементарно — жалко своего собственного труда, а во вторых, все можно пустить в дело. Но хранить возможно только целые овощи, не получившие повреждений при уборке или из-за болезни — особенно это касается корнеплодов. Все что попало в раздел условного «брака» тоже можно спасти: сразу переработать в пищу или консервацию.
Третье и последнее правило сбора «даров осени» — вода худший враг дачника. Да, летом она была необходима, но теперь лучше ее избегать. Собирать урожай лучше в сухую погоду — такая возможность, конечно, будет не всегда, но в противном случае придется позаботиться о сушке и первичной очистке собранного «добра».
А теперь — к нюансам. Любую деятельность можно значительно ускорить, если всмотреться в детали. У каждой культуры они будут уникальны. Но, исходя из опыта огородничества, можно сразу отметить несколько полезных советов.
Садовые приспособления, коих в последнее время появилось великое множество, значительно упрощают жизнь и работу в самую «жаркую» пору. Так, например, использование обычной небольшой лавочки очень сильно поможет при сборе всякой небольшой ягоды — смородины, малины; или при прореживании грядок. В труднодоступных местах сильно выручат наколенники, перчатки или даже небольшой коврик.
То же самое можно сказать и про сбор урожая: различные емкости значительно уменьшают количество «лишних движений», а значит весь процесс займет меньше времени. Правда, стоит ориентироваться на собираемый урожай и собственные предпочтения: плотный фартук с большим нагрудным карманом лучше всего подойдет для сбора огурцов или других достаточно плотных плодов. Более жесткая емкость будет предпочтительна для «мягких» ягод — малины, смородины или облепихи. К слову, сбор последних двух сортов поможет ускорить обыкновенная столовая вилка: веточки-плодоножки пропускаются через зубцы и одним движением ягода ссыпается в подставленную емкость.
Другой важный элемент эффективного сбора — забота об урожае задолго до того, как он появится. Здесь можно отметить подкормку культур, их обработку и прореживание. Например, томаты, баклажаны и перцы начинают активно созревать в августе — заметив первые «завязи» на растениях, стоит подумать о внесении органических или минеральных добавок, что увеличит количество урожая.
То же самое работает и с корнеплодами: если пролить свеклу и морковь солевым раствором, то они будут лучше усваивать удобрения, и более того — даже станут вкуснее. Кроме того, можно попробовать и «поработать» над размером корнеплодов: как правило, при посадке семена оказываются достаточно близко друг другу и в дальнейшем растения буквально «давят» друг друга. Проредив грядку при первых признаках «зарастания», удастся обеспечить оставшимся овощам свободное пространство и питательные вещества в почве. К слову, в рыхлой и влажной почве корнеплодам будет гораздо комфортнее.
Кроме комфортных условий, растения остро нуждаются и в защите от различных вредителей — насекомые тоже очень «уважают» многие плоды. Бороться с этим можно несколькими способами: своевременной уборкой урожая и применением средств для борьбы с вредителями. Освободившееся на грядке место можно занять новыми культурами — например, укропом или редиской, а насекомым на грядке станет попросту «не интересно», ведь все питательное уже было собрано.
Но если «конкуренты» все-таки завелись — стоит прибегнуть к использованию различных химических средств или других хитростей. Одной из таких является создание «обманок»: например, бабочка-капустница старается избегать грядок, где под капустными листами спрятана яичная скорлупа, а иных насекомых хорошо отпугивает зола — словом, способов масса. Увы, эти меры могут быть неэффективны и придется задуматься об использовании инсектицидов.
Применять различную сельскохозяйственную химию стоит исключительно по инструкции и в строгом соответствии с рекомендованными дозировками! Кроме того, использование сельхозхимии сопряжено с рисками для здоровья — всегда используйте средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.
Кроме вредителей особую угрозу несут и различные заболевания растений — увы, все живое может столкнуться с недугами. Меры профилактики в чем-то похожи и на «человеческие»: поддержание определенного уровня влажности воздуха и почвы, обработка земли и теплиц перед посадкой, ликвидация «приболевших» частей растения. Если заболевание приобрело уже «пандемийный» характер, то стоит воспользоваться специальными препаратами — их существует великое множество.
Про прореживание мы уже говорили, но есть и другие рекомендации, благодаря которым можно увеличить качество и количество урожая. Например, можно прищипывать цветки томатов, на которых еще не образовались завязи — это позволит растению «сохранить силы», пока плодоносят другие ветки. Такая же рекомендация позволит добиться и большего урожая малины: новые побеги эта ягода пускает постоянно, а значит часть ресурсов растения уходит не на рост плодов, а на новые ветки.
Кроме того, стоит избавляться и от слишком больших листьев, затрудняющих поступление солнечного света к цветкам, а позже и плодам — такое практикуют, как правило, на виноградниках, но и для других растений такая методика тоже может подойти. То же самое касается и мелкой поросли у корней плодовых деревьев — опять же, для сохранения полезных веществ для плодоносящего, материнского растения.
Для овощей тоже есть нехитрые методики увеличения урожайности: так, например, заметив что надземная часть лука начала сохнуть, стоит прекратить его полив — это ускорит созревание. Через неделю будет необходимо аккуратно «приподнять» луковицы вилами — про «перья» можно будет забыть, но так питательные вещества будут усваиваться только в «подземной» части растения. Выкапывать луковицы можно будет уже при полном высыхании «верхушек» и появления толстых, кроющих чешуек.
Уход за чесноком тоже несколько похож на предыдущий пункт, но с меньшим количеством манипуляций — достаточно просто завязать узлом его «вершки». Это, опять же, скажется на поступлении питательных веществ в плодовую часть растения и даже подскажет необходимое время уборки — ее стоит начать при полном высыхании «зелени».
Аграрные эксперименты на дачах россиян — дело привычное: кто-то упражняется в выращивании арбузов или дынь (да, даже в Сибири), ну, а кто-то активно осваивает садоводство — полностью охватить тему рекомендаций о времени начала «уборочной» не получится вместить лишь в один материал. Поэтому рассмотрим самые базовые культуры, присутствующие практически на любом подворье.
Картофель
Основные месяцы для уборки одного из самых популярных корнеплодов разнятся: каждый сорт обладает своими особенностями и требованиями. Но, как и другие растения, картофель бывает ранним и поздним.
Ранние сорта начинают собирать уже в июне–июле — они, как правило, предназначаются для употребления в год сбора и не слишком хорошо переносят хранение. Поздние и средние сорта, в основном, выкапывают в сентябре: с этим лучше не затягивать, поскольку картофель крайне плохо переносит заморозки. Падение температуры почвы до +3 градусов уже создает угрозу потери 80% всего урожая. Понять, созрели ли клубни, можно по ботве — если она начала желтеть и отмирать естественным образом, то скорее всего пора идти за лопатой и ведрами. Определить зрелость ранних сортов можно при помощи пробной копки — зачастую, вянуть они не успевают.
Перец, огурцы и помидоры
Пожалуй, самые комфортные в плане сбора овощи: пропустить появление плодов практически невозможно. Ориентировочно первые плоды появляются в конце июля — начале августа: с этого момента с растениями стоит быть особенно аккуратными — плодоносят они постоянно, а значит собирать урожай и проводить различные манипуляции необходимо с предельной осторожностью, чтобы не повредить стебель, цветы или корни.
Тыквы, кабачки и лук
Вегетативный период тыквы, кабачков, а также дыни и арбузов завершается как раз к сентябрю, соответственно их уборку можно начинать с первыми днями осени. Однако не все так просто: почвы, как и условия роста, неоднородны, поэтому ориентироваться стоит на состояние плодов. Спелость тыквы можно определить постукиванием — если звук глухой и пустотелый, то можно приступать к сбору (само собой — осторожному, все-таки, плоды тыквы достаточно хрупкие, хоть и толстокожи). Еще о зрелости тыквы может рассказать состояние кожуры и плодоножки: узоры и грубость плодоножки свидетельствуют о необходимости уборки. У поздних сортов дожидаться вызревания не обязательно: тыквы «умеют» дозревать, как и томаты — прямо во время хранения.
Лук же массово начинает созревать в августе: как уже отмечалось, спелость луковиц можно понять по усыханию «ботвы». Но, отметим, что перед сбором стоит подумать о месте промежуточного хранения урожая — луку крайне необходимо просохнуть после уборки.
Свекла и морковь
Эти корнеплоды не слишком торопливы в созревании: их можно собирать в конце сентября или начале октября, перед первыми заморозками. Но стоит помнить, что свекла и морковь могут очень пострадать от дождей: избыток влаги приведет к растрескиванию плодовых тел и сохранить их уже не получится. Кроме того, если осень достаточно теплая, свекле тоже может «не поздоровиться» — если передержать корнеплод в земле, он станет очень волокнистым. Этого можно избежать, если наблюдать за растением — созревшей свекле в земле становится «тесно», а нижние листья начинают желтеть. Морковь даже можно чуть-чуть «передержать»: она способна пережить первые заморозки, и, по некоторым наблюдениям, даже может выдержать первые снега.
Капуста
А вот белокачанная капуста такими возможностями «похвастаться» не может: ее стоит убрать до наступления холодов — первой половины октября. После сбора полностью «раздевать» вилок не стоит — внешние листья послужат сохранности всего плода.
Каждая культура обладает своими уникальными особенностями, зная которые можно дополнительно оптимизировать уборку урожая. Но для этого придется даже погрузиться в изучение биологии. Ну, или подробнее ознакомиться с этим разделом.
Самые популярные в Сибири плоды — это ягоды. Они отличаются постоянным регулярным плодоношением в течении длительного периода, пригодны для консервации и заморозки, но требуют особенного внимания: время, как и гравитация, с первыми ягодками начинает играть против дачников. Все дело в особенном строении плодоножек у некоторых сортов «природного лакомства». Например, облепиха будет свои ягоды «держать до последнего», поскольку у нее нет особого слоя отделительных клеток, которые и заставляют растение сбрасывать плоды — в отличие от той же малины. Поэтому дожидаться полного вызревания облепихи не стоит: подходящее время сбора можно уловить по характерному запаху и достаточной плотности плодов — и никаких раздавленных ягод.
Минимизировать возможные потери поможет и находчивость: некоторые садоводы пользуются обыкновенными зонтиками, подвешенным на ветку в месте сбора — в разложенном состоянии они становятся удобным приспособлением, «подстраховывающим» опадающие ягоды.
Знания об особенностях строения ягоды можно применять и с другими сортами: например, уже упомянутой малиной. У нее этот отделительный слой имеется и поэтому много плодов оказывается на земле (что в дальнейшем может стать причиной заболевания растения). Но, стоит помнить, что малина может и дозревать — твердые, но красные ягоды, плотно сидящие на плодоножках, можно отрезать вместе с ними: при дозревании они отцепятся самостоятельно.
Эти рекомендации подойдут и для других ягод, выращиваемых в Сибири — смородины или жимолости: при их сборе действовать стоит решительно, но предельно аккуратно, стремясь не повредить имеющиеся цветы или стебли растения. Ну, а применение инженерных «хитростей» и уменьшит потери урожая, и ускорит сбор (выше мы о них уже упоминали).
Аккуратность необходима и при работе с твердыми плодами — например, яблони. Пусть в условиях сурового сибирского климата она не всегда успевает вызреть или украситься большими плодами, но все же успешно культивируется. Зачастую, это плодовое дерево достигает большой высоты, поэтому стоит позаботиться о стремянке или другой устойчивой площадке, но спускать собранные яблоки «бросками» совершенно недопустимо — во-первых, это повреждает мякоть и сохранить такой урожай уже не получится, а во-вторых, от падений и потертостей страдает природная «броня» плода — тонкая восковая пленка. В таких условиях яблоки становятся очень уязвимы перед бактериями или плодовыми инфекциями.
Но мало все собрать — важно еще и сохранить все то, что так бережно выращивалось на протяжении нескольких месяцев. И этот вопрос становится особенно сложным, когда специализированных мест для хранения «даров природы» в наличии не имеется. Тем более, не факт что удастся обеспечить все условия даже при наличии специализированного подвала.
Во-первых, не каждый овощ может храниться длительное время — те же самые огурцы вряд ли «протянут» дольше пары недель (в отличие от рекордсменов в виде картофеля или тыкв). Во-вторых, важную роль играют и сорта урожая: даже в рамках одного вида овощей могут быть ранние, средние и поздние сорта. Как правило, плоды первых двух не особо хорошо хранятся на протяжении длительного времени, а поздние уже могут «дожить» до начала следующего сезона. И, в-третьих, все зависит от условий хранения и качества урожая.
В летний период подвалы, погреба и другие «сооружения» необходимо тщательно проветривать и просушивать — это не позволит «захватить» помещение различным патогенным организмам. Для поддержания оптимального микроклимата на протяжении всего периода хранения овощей следует обеспечить хорошую вентиляцию и проверить её работоспособность перед закладкой урожая.
Более «мелкое», вспомогательное оборудование, тоже необходимо подготовить к укладке плодов: ящики и полки важно продезинфицировать, возможно заменить (если дерево начало гнить), а пластиковые ящики — тщательно промыть и высушить. К слову, для обработки подвала можно воспользоваться и специальными дымовыми шашками — это предотвратит развитие грибков и плесени, и к тому же, сразу обработает все доступные поверхности.
Один из самых простых способов сохранить овощи в городе — разместить их на застеклённом балконе. Тепло, идущее из квартиры, уравновесит поступающий на балкон холод. Однако бдительность терять тоже не стоит — такой способ подойдет только при достаточном утеплении балкона, иначе все, во что был вложен труд, попросту перемерзнет.
Кроме того, можно обратиться за помощью и к серьезной бытовой технике — специальным термо-ларям и ларям. Современные приборы помогают поддерживать стабильную температуру, необходимую для длительного хранения овощей, а теплоизоляция внутри создаст оптимальный микроклимат для долгосрочного хранения овощей. Особо продвинутые версии даже «приглядят» за влажностью внутри подобного «ларчика».
Есть и более трудозатратные способы сохранить урожай: консервация, подготовка полуфабрикатов и многое другое — но стоит помнить, что не все овощи нуждаются в столь сложном подходе: зелень, перец, баклажаны, помидоры, морковь, свёкла, ягоды и другие продукты сохраняют свои вкусовые и питательные качества и в замороженном виде, а лук, чеснок и острый перец можно высушить и превратить в приправы. Такой подход позволяет не только предотвратить порчу продуктов, но и «сэкономить» пространство в шкафу и холодильнике.