Тыквенный бум в Омске: жители собирают гигантские урожаи

В сентябре омичи радуются богатому урожаю тыкв, которые щедро созревают на грядках. Красивые и яркие тыковки становятся настоящим украшением приусадебных участков. Местные садоводы с гордостью демонстрируют свои достижения, собирая тыквы разных форм и размеров. А еще их можно использовать для поделок на Хеллоуин.



Особое внимание привлекают тыквы-гиганты, а также огромные кабачки. В Тевризском районе собирают особенно аппетитные и оранжевые тыквы, из которых получится много полезных блюд, на первое, второе и третье. У местной семьи получилось набрать целых 10 садовых тачек.