Тыквенный бум в Омске: жители собирают гигантские урожаи

Posted 16 сентября, 05:55
Published 16 сентября, 05:55
Modified 16 сентября, 05:55
Updated 16 сентября, 05:55
В сентябре омичи радуются богатому урожаю тыкв, которые щедро созревают на грядках. Красивые и яркие тыковки становятся настоящим украшением приусадебных участков. Местные садоводы с гордостью демонстрируют свои достижения, собирая тыквы разных форм и размеров. А еще их можно использовать для поделок на Хеллоуин.
Особое внимание привлекают тыквы-гиганты, а также огромные кабачки. В Тевризском районе собирают особенно аппетитные и оранжевые тыквы, из которых получится много полезных блюд, на первое, второе и третье. У местной семьи получилось набрать целых 10 садовых тачек.
А вот такой урожай собрала семья Пономаревых из Тары. Богатый урожай у них получается каждый год, они даже давали интервью в СМИ.
Если все блюда приготовлены, а заготовки на зиму закручены, но осталось много излишек, можно передать их в зоопарки нашего региона. Например, тыквам очень будут рады в омском Экоцентре по адресу Маршала Жукова, 109.