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Posted 16 сентября, 05:55

Published 16 сентября, 05:55

Modified 16 сентября, 05:55

Updated 16 сентября, 05:55

Омичи поделились фото гигантских тыкв и других овощей

Тыквенный бум в Омске: жители собирают гигантские урожаи

16 сентября 2024, 05:55
Фото: 1MI

Омичи поделились фото гигантских тыкв и других овощей

Август и сентябрь оказались богатыми на урожай. Делимся фото овощного изобилия, которое радует омских дачников.

В сентябре омичи радуются богатому урожаю тыкв, которые щедро созревают на грядках. Красивые и яркие тыковки становятся настоящим украшением приусадебных участков. Местные садоводы с гордостью демонстрируют свои достижения, собирая тыквы разных форм и размеров. А еще их можно использовать для поделок на Хеллоуин.

Особое внимание привлекают тыквы-гиганты, а также огромные кабачки. В Тевризском районе собирают особенно аппетитные и оранжевые тыквы, из которых получится много полезных блюд, на первое, второе и третье. У местной семьи получилось набрать целых 10 садовых тачек.

Таких больших красавиц собралось на 10 тачекТаких больших красавиц собралось на 10 тачек
Фото: Город55. Таких больших красавиц собралось на 10 тачек

А вот такой урожай собрала семья Пономаревых из Тары. Богатый урожай у них получается каждый год, они даже давали интервью в СМИ.

Фото: Скриншот газеты «Тарское Прииртышье».

Если все блюда приготовлены, а заготовки на зиму закручены, но осталось много излишек, можно передать их в зоопарки нашего региона. Например, тыквам очень будут рады в омском Экоцентре по адресу Маршала Жукова, 109.

Фото: Скриншот из соцсетей.
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#Кристина Антоносян#Омск#Новости#Тевризский район#Урожай#Рецепты#Садоводство#Экоцентр#Блюда из тыквы#Тыква#Заготовки на зиму
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